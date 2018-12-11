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Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте
Новости Беларуси. В Бресте начали собирать микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новом проекте белорусский холдинг «БелавтоМАЗ» и китайский автомобильный гигант договорились еще два года назад.
Под эту идею полностью переоборудовали цех одного из действующих заводов в Бресте. Мой коллега Петр Бутрим с подробностями.
Еще полгода назад в этом цеху производили детали для газовых плит и насосов. Старое оборудование демонтировали. Сейчас собирают микроавтобусы и грузовые фургоны. Технологию крупноузловой сборки в Бресте только начали отрабатывать. Да и в целом для Беларуси создание таких авто едва ли не первый опыт.
Валерий Козловский, мастер цеха сборки автомобилей:
Пока на модернизированной площадке собрали всего шесть машин. Работа над пилотной партией только началась.
Петр Бутрим, СТВ:
Все комплектующие доставляют из китайской провинции Аньхой, где и находится крупнейшая автомобильная компания JAC Motors. До порта в Клайпеде – по воде, затем по железной дороге. Маршрут сложный, но самый оптимальный и, главное, дешевый. Да и сам процесс сборки – только своими руками.
Алексей Бражук, главный инженер предприятия:
Как только громкий проект наберет обороты, в цеху планируют создать 120 рабочих мест. А в ближайшей перспективе часть китайских комплектующих заменят на отечественные.
Василий Кохович, директор предприятия:
Всего же за месяц на конвейере «Брестмаша» будут собирать до 50 микроавтобусов и фургонов. Сначала – для внутреннего пользования (например, обновления парка маршрутных такси), а потом и для внешнего рынка. Свою заинтересованность в автомобилях белорусской сборки уже проявили в Казахстане и Узбекистане.
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Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте
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Новости Беларуси. В Бресте начали собирать микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новом проекте...
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