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Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

12.12.2018 15:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте начали собирать микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новом проекте белорусский холдинг «БелавтоМАЗ» и китайский автомобильный гигант договорились еще два года назад.

Под эту идею полностью переоборудовали цех одного из действующих заводов в Бресте. Мой коллега Петр Бутрим с подробностями.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Еще полгода назад в этом цеху производили детали для газовых плит и насосов. Старое оборудование демонтировали. Сейчас собирают микроавтобусы и грузовые фургоны. Технологию крупноузловой сборки в Бресте только начали отрабатывать. Да и в целом для Беларуси создание таких авто едва ли не первый опыт.  

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Валерий Козловский, мастер цеха сборки автомобилей:
Собирается последовательно пока что только задний мост, задняя подвеска, передний мост, двигатель и карданный вал. Ставим колеса, руль, подключаем двигатель, заливаем необходимые жидкости – и всё. То есть это пока экспериментально – просто посмотреть, как получится.

Пока на модернизированной площадке собрали всего шесть машин. Работа над пилотной партией только началась.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Петр Бутрим, СТВ: 
Первый готовый микроавтобус сошел с линии всего 10 дней назад. Мощность двигателя – 150 лошадиных сил. Внутри – 16 пассажирских мест. Микроавтобус соответствует всем экологическим нормам – не только стран СНГ, но и Евросоюза.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Все комплектующие доставляют из китайской провинции Аньхой, где и находится крупнейшая автомобильная компания JAC Motors. До порта в Клайпеде – по воде, затем по железной дороге. Маршрут сложный, но самый оптимальный и, главное, дешевый. Да и сам процесс сборки – только своими руками.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Алексей Бражук, главный инженер предприятия:
Кто-то из работников переквалифицировался на слесарей МСР. Здесь они проходят обучение вместе с инженерами, с китайскими специалистами, которые досконально обучают, согласно технологическому процессу.

Как только громкий проект наберет обороты, в цеху планируют создать 120 рабочих мест. А в ближайшей перспективе часть китайских комплектующих заменят на отечественные.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Василий Кохович, директор предприятия:
Поэтапно будем выходить на 50 % комплектующих, привезенных здесь, на месте.

Всего же за месяц на конвейере «Брестмаша» будут собирать до 50 микроавтобусов и фургонов. Сначала – для внутреннего пользования (например, обновления парка маршрутных такси), а потом и для внешнего рынка. Свою заинтересованность в автомобилях белорусской сборки уже проявили в Казахстане и Узбекистане.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте начали собирать микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новом проекте...
 
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