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13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Гомеле
Новости Беларуси. Девятого декабря в Гомеле школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома.
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Осенью 2018 года в Гомеле из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка.
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Новости Беларуси. Девятого декабря в Гомеле школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского...
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