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13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Гомеле

12.12.2018 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Девятого декабря в Гомеле школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, пострадавшей 13 лет. После случившегося девочку доставили в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Гомеле из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка. 

О произошедшем мать пострадавшей рассказала воспитательнице детсада – подробности здесь.  
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Девятого декабря в Гомеле школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского...
 
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