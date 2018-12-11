13-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Гомеле

Новости Беларуси. Девятого декабря в Гомеле школьница выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, пострадавшей 13 лет. После случившегося девочку доставили в медучреждение.

Осенью 2018 года в Гомеле из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка.