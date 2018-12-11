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В Минске таксист присвоил кошелёк пассажирки, оставленный в автомобиле
Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил кошелек пассажирки.
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Было установлено, что вещь женщины взял 23-летний житель Минска, который подвозил пассажирку. Она позвонила молодому человеку после того, как заметила пропажу, но водитель сказал, что в транспортном средстве кошелька нет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил кошелек пассажирки. По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что...
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