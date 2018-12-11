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В Минске таксист присвоил кошелёк пассажирки, оставленный в автомобиле

12.12.2018 15:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил кошелек пассажирки.

По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что оставила в такси кошелек. В нем находились 220 долларов США и 20 канадских долларов.

Было установлено, что вещь женщины взял 23-летний житель Минска, который подвозил пассажирку. Она позвонила молодому человеку после того, как заметила пропажу, но водитель сказал, что в транспортном средстве кошелька нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В октябре в Минске водитель такси присвоил часы пассажира-иностранца за 10 тысяч рублей (читать далее).
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил кошелек пассажирки. По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что...
 
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