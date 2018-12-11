Пища для размышления. Какие продукты вредят мозгу и интеллекту?

Некоторые продукты могут оказывать негативное воздействие на мозг и влиять на память, пишет aif.by .



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Ученые выяснили, что продукты питания, прежде всего, полуфабрикаты, выпечка, а также напитки, содержащие консерванты, усилители укуса и красители, могут непосредственно влиять на работу мозга. Как показали исследования, существует прямая связь между их употреблением и нарушениями функций головного мозга, в том числе ухудшением настроения и возникновением депрессии.

Слишком много Омега-6 и слишком мало Омега-3

К нарушению памяти может привести неправильное соотношение в рационе Омега-6 (растительные масла) и Омега-3 (рыба и морепродукты) кислот. По словам ученых, увеличение потребления исключительно продуктов, богатых Омега-6, может плохо влиять на работу мозга. Как выяснили эксперты, соотношение приема Омега-3/6 влияет на гиппокамп, один из отделов мозга, способный производить новые нейроны. Также, согласно результатам исследований, люди, потребляющие меньше Омега-6 по сравнению с Омега-3, обладают большей пространственной памятью и лучшей способностью мыслить.

Алкоголь

Алкогольные напитки являются искусственными стимуляторами нервной системы. Они сначала бодрят организм, а потом вызывают раздражительность, нарушение сна, психики. Кроме этого злоупотребление ими способствует разрушению мозговых клеток в префронтальной коре, которая отвечает за способность самоконтроля. Как выяснили ученые из испанского Университета Сантьяго-де-Компостела, люди, часто употребляющие алкогольные напитки, имеют более низкую продуктивность работы. Мозг пьющих людей, говорят ученые, находится в условиях большей нагрузки, вследствие чего нервная система испытывает повышенное напряжение, что в результате приводит к переутомлению организма.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Некоторые продукты могут помогать мозгу бороться с тоской и унынием, а некоторые — наоборот, способствовать развитию депрессии. В исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, говорится, что женщины в постклимактерическом периоде, которые употребляют продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, рис, кукурузные хлопья и картофель), более склонны к депрессии. Такие продукты могут способствовать внезапному поднятию уровня сахара, заставляя таким образом организм вырабатывать больше инсулина. С повышенным риском депрессии также связано потребление подслащенных напитков, рафинированных продуктов и выпечки. Однако, как говорится в исследовании, любое воздействие, которое могут оказывать все эти продукты, будет соразмерным пропорции этой еды в рационе.

Жирные сорта мяса

Потребление жирных сортов мяса может провоцировать развитие болезни Альцгеймера и отрицательно влиять на когнитивную функцию из-за того, что в таких продуктах присутствует много холестерина. Он ведет к образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Как показали результаты исследования Университета Абердина, употребление пищи с высоким содержанием жира может иметь негативные последствия для эпизодической, пространственной и контекстной памяти.

Картофель фри

Согласно исследованию Jama Neurology , закупорка сосудов увеличивает риск болезни Альцгеймера. Наиболее опасными продуктами, которые способствует этому, исследователи назвали жареную пищу.

Жирная рыба

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять жирную рыбу, такую как тунец, по крайней мере два раза в неделю. Исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что некоторые виды рыб могут накапливать ртуть, которая очень токсична для мозга и нервной системы и может стать причиной снижения памяти и нарушения внимания. В ходе исследования было обнаружено, что у людей с высоким уровнем ртути в крови на 5% были снижены когнитивные функции.