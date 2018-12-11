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Определились соперницы женской сборной Беларуси на Евробаскете-2019

12.12.2018 15:56 — Разное | Tut.by  
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В столице Сербии Белграде прошла жеребьевка групповой стадии женского чемпионата Европы, который состоится с 27 июня по 7 июля 2019 года. Матчи группового этапа пройдут в Риге (Латвия) и двух сербских городах Ниш и Зренянин. Финальную стадию турнира примет столица Сербии — Белград.

По итогам жеребьевки национальная команда Беларуси определена в группу «D», где ее соперницами будут баскетболистки России, Бельгии и Сербии.

Состав остальных групп предварительной стадии Евробаскета-2019:

«A»: Украина, Великобритания, Латвия, Испания.

«B»: Швеция, Франция, Чехия, Черногория.

«C»: Венгрия, Турция, Италия, Словения.

По желанию хозяев Евробаскета-2019 сборная Швеции сыграет в той группе, которую примет Латвия, команда Словении проведет матчи предварительного этапа в Сербии.

 
 
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В столице Сербии Белграде прошла жеребьевка групповой стадии женского чемпионата Европы, который состоится с 27 июня по 7 июля 2019 года.
 
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