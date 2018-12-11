Белорусские таможенники пресекли очередную попытку ввоза оружия из Украины

Как стало известно, водитель легкового автомобиля «Рено» с белорусскими регистрационными номерами намеревался попасть из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Веселовка». В ходе пограничного контроля выяснилось, что мужчина везет с собой оружие и боеприпасы.

Как пояснили представители ГПК Республики Беларусь, оружие 56-летний мужчина прятал под верхней одеждой. Пистолет был завернут в полиэтиленовый пакет. Кроме того, под одеждой были обнаружены еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия, а под капотом машины – 20 патронов к пистолету.

По данному факту проводится разбирательство. Оружие и патроны изъяты таможенниками и отправлены на экспертизу. О том, будет ли мужчина привлечен к ответственности, не сообщается.