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Белорусские таможенники пресекли очередную попытку ввоза оружия из Украины

12.12.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские таможенники пресекли очередную попытку ввоза оружия из Украины
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Как стало известно, водитель легкового автомобиля «Рено» с белорусскими регистрационными номерами намеревался попасть из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Веселовка». В ходе пограничного контроля выяснилось, что мужчина везет с собой оружие и боеприпасы.

Белорусские таможенники пресекли очередную попытку ввоза оружия из Украины Лукашенко призвал закрыть белорусско-украинскую границу для бандитов

Как пояснили представители ГПК Республики Беларусь, оружие 56-летний мужчина прятал под верхней одеждой. Пистолет был завернут в полиэтиленовый пакет. Кроме того, под одеждой были обнаружены еще два предмета, которые оказались составными частями другого стрелкового оружия, а под капотом машины – 20 патронов к пистолету.

По данному факту проводится разбирательство. Оружие и патроны изъяты таможенниками и отправлены на экспертизу. О том, будет ли мужчина привлечен к ответственности, не сообщается.

 
 
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Инцидент произошел ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка».
 
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