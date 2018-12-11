Плавающий график. Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры?

Спрос на услуги фрилансеров по всему миру постоянно растет. ©

Средняя почасовая ставка по 170 странам составила $19 в эквиваленте, следует из отчета Payoneer «Исследование доходов фрилансеров-2018». Компания опросила свыше 21 000 специалистов.

Больше половины фрилансеров (англ. freelancer - свободный работник), или 57%, берут менее $15 в час, в то время как у 14% почасовые расценки превышают $30.

Глобальный рынок фриланса в последние годы развивается ускоренными темпами. В США индивидуальные предприниматели составляют больше трети всей рабочей силы. В Индии 15 млн специалистов являются фрилансерами. В последующие годы эти цифры только увеличатся, отметили в компании.

Отмечается, что спрос на услуги фрилансеров по всему миру постоянно растет, при этом выше становится и конкуренция.

Бизнес молодых

Основные выводы из исследования:

• Фриланс - бизнес молодых: более 50% опрошенных младше тридцати лет. В то же время фрилансеры старшего возраста зарабатывают больше молодых конкурентов.

• Фрилансеры с учеными степенями зарабатывают больше, чем те, кто имеет только среднее образование или степень бакалавра.

• Независимо от местоположения более двух третей фрилансеров работают на клиентов из Северной Америки, и половина из них работает на европейских клиентов.

• Более 80% опрошенных профессионалов выполняют не более трех проектов одновременно.

• Почти половина фрилансеров работают в среднем 30–50 часов в неделю.

• Больше всего часов в неделю нарабатывают специалисты в сфере финансовых услуг, управления и кадров.

• Самые высокие ставки у фрилансеров-юристов — $28 в час; у них же меньше всех рабочих часов в неделю.

• Самый высокий уровень профессиональной удовлетворенности у специалистов, работающих в сфере программирования и IT.

• Почти три четверти фрилансеров находят заказы через онлайн-площадки.

• Самой популярной социальной сетью для рекламы фрилансерских услуг является Facebook — ее используют 54% опрошенных.