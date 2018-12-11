На выходных в Ледовой арене – турнир по гандболу







В Горках в очередной раз пройдет Международный турнир по гандболу , посвященный памяти Маршала Советского Союза И.И. Якубовского. В соревнованиях примут участие команды из Минска, Бреста, Смоленска, Калининграда и Горок.

Торжественное открытие турнира — 15 декабря в 12.00. Сами же матчи начнутся в 10.00.





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