|
На выходных в Ледовой арене – турнир по гандболу
12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Горках в очередной раз пройдет Международный
Торжественное открытие турнира — 15 декабря в 12.00. Сами же матчи начнутся в 10.00.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Горках в очередной раз пройдет Международный турнир по гандболу, посвященный памяти Маршала Советского Союза И.И. Якубовского. В соревнованиях примут участие ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)