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На выходных в Ледовой арене – турнир по гандболу

12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках в очередной раз пройдет Международный турнир по гандболу, посвященный памяти Маршала Советского Союза И.И. Якубовского. В соревнованиях примут участие  команды из Минска, Бреста, Смоленска, Калининграда и Горок.

Торжественное открытие турнира — 15 декабря в 12.00. Сами же матчи начнутся в 10.00.

 

На выходных в Ледовой арене – турнир по гандболу
Фото Михила Левцова

 

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В Ледовой Арене состоялся Международный турнир по гандболу 

Горки  принимали Международный турнир по гандболу


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Горках в очередной раз пройдет Международный турнир по гандболу, посвященный памяти Маршала Советского Союза И.И. Якубовского. В соревнованиях примут участие ...
 
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