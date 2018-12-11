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Сколько стоят белорусские футболисты? В ТОП вошёл нападающий из «Слуцка»

12.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сколько стоят белорусские футболисты? В ТОП вошёл нападающий из «Слуцка»

Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами. Что особенно подогревается прессой и самими футбольными клубами.

Портал Myfin.by попробовал выяснить, имеет ли тема футбольных трансферов отношение к Беларуси, и во сколько оцениваются игроки на местном «рынке».

Сейчас самое время заинтересоваться этим вопросом, ведь именно зимой и летом, в период межсезонья, открывается так называемые трансферные окна, и клубы под яростные споры критиков «торгуют» игроками.

Краткий ликбез

Большинство профессиональных футболистов связаны многолетними контрактами с определенными футбольными клубами. Покинуть один клуб и перейти в другой игроки обычно не могут, т.к. в условиях контракта прописываются чрезвычайно высокие неустойки за это.

Однако многие футболисты, особенно высшего эшелона, довольно часто переходят из одного клуба в другой. Обычно инициатива исходит от руководства принимающего клуба, а целью становится усиление команды в следующем сезоне, привлечение внимания к клубу и др.

Как это происходит?

Клуб, принимающий игрока, платит клубу, с которым он связан контрактом, определенную сумму отступного, за переход на новое место. Этот и есть трансфер.

Особо отметим – трансфер это не зарплата игрока.

Бразилец Неймар не был получателем 222 миллионов евро за переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны». Большую часть денег обычно получает клуб, отпускающий игрока, а также посредники организовавшие сделку. Детали соглашения обычно не сообщаются.

Трансфер оформляется с согласия игрока, с которым заключается новый контракт, обычно на условиях более привлекательных, чем в предыдущем клубе.

От чего зависит величина трансфера?

Прямой связи с заработком тут нет, но есть несколько необязательных закономерностей, одна из которых касается зарплаты.

У футбольных агентов бытует мнение, что справедливая сумма трансфера должна быть примерно равна зарплате футболиста за следующие 5 лет.

Также имеют значение:

  • Возраст игрока – даже отличные профессионалы на закате карьеры стоят меньше, т.к. должны успеть отработать клубу потраченную сумму.
  • Профессионализм и успешность самого футболиста – самое важное условие, перевешивающее даже возраст. Нападающие обычно дороже защитников, но все индивидуально.
  • Время до окончания срока контракта. Нет смысла платить, если вскоре можно будет предложить свободному футболисту прямой контракт с новым клубом.
  • Условия в принимающем и отпускающем игрока клубах. Кто-то возлагает надежды на конкретного игрока, кто-то просто проводит ротацию.
  • Некоторые клубы назначают разные цены для разных покупателей. Более всего просят у конкурентов внутри страны, есть и другие критерии.

Иногда трансфер становится аукционом, когда на футболиста претендует сразу несколько клубов.

И еще несколько важных уточнений:

  • Величина трансфера известна практически для каждого футболиста высокого уровня.
  • Сумма трансфера в значительной степени элемент имиджа игрока и клуба, а не приглашение к продаже.
  • Большая часть трансферов остается невостребованной. Игроки переходят из клуба в клуб по истечении контракта, по соглашению, в порядке обмена или аренды.

Как это происходит в Беларуси?

Если говорить о командах высшей лиги, об игроках международного уровня, то трансферы на них подчиняются описанным выше закономерностям. Конечно, с учетом материального положения отечественных клубов.

Если ориентироваться на портал www.transfermarkt.com, где собрана информация о футбольных трансферах в мировом масштабе, можно получить много интересные данные. 

Например, самый дорогой игрок в Беларуси — 29-летний полузащитник борисовского клуба БАТЭ Михаил Гордейчук, его трансфер оценивается в 2 000 000 евро — то есть, грубо говоря, ежемесячная зарплата игрока в ближайшие 5 лет ожидается выше 33 000 евро. 

Чуть меньше стоят игроки БАТЭ Мирко Иванич, Станислав Драгун и минского «Динамо» Павел Савицкий — 1 500 000 евро. 

В приведенном списке есть и один игрок СФК «Слуцк» Евгений Шикавка, который в этом году показал очень достойные результаты, и, по мнению некоторых экспертов, буквально «вытянул» команду. Его трансфер оценивается сейчас в 400 000 евро. 

К слову, сегодня стало известно, что Евгений Шикавка покинул Слуцк и переходит в греческий клуб «Лариса». Ожидается, что нападающий прибудет в Грецию на следующей неделе для подписания контракта, сообщается в группе Белорусский Футбол Вконтакте.

И что в остатке?

Общая сумма трансферов игроков белорусской высшей лиги составила 52 миллиона 200 тысяч евро. Средний трансфер – 522 тысячи евро. Средний возраст игроков – 26 с половиной лет.

Основная масса футболистов первой сотни трудоустроена в:

  • БАТЭ – 21 игрок;
  • Динамо Минск – 16 игроков;
  • Динамо Брест – 14 игроков;
  • Шахтер Солигорск – 13 игроков;
  • ФК Витебск – 10 игроков.

Общая сумма трансфетров БАТЭ составила 16 миллионов 900 тысяч евро, т.е. почти треть от общей цены всех футболистов Высшей лиги РБ. Игроков дороже миллиона евро могут также позволить себе минское и брестское Динамо и солигорский Шахтер.

Исходя из отечественного и мирового опыта, можно смело утверждать, что большая часть опубликованный выше трансферов не будет востребована в ближайшее время, игроки останутся в своих клубах или перейдут в другие команды по соглашению сторон.

Выяснить величину зарплат футболистов Высшей лиги не удалось. Запрет на разглашение такой информации прямо содержится в большинстве контрактов между клубом и игроком.

Однако по данным Sporting Intelligence, среднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год, т.е. около 6 с половиной тысяч белорусских рублей в месяц.


Фото: МЛЫН.BY

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами.
 
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