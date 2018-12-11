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Сколько стоят белорусские футболисты? В ТОП вошёл нападающий из «Слуцка»
12.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами. Что особенно подогревается прессой и самими футбольными клубами.
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Сейчас самое время заинтересоваться этим вопросом, ведь именно зимой и летом, в период межсезонья, открывается так называемые трансферные окна, и клубы под яростные споры критиков «торгуют» игроками.
Краткий ликбез
Большинство профессиональных футболистов связаны многолетними контрактами с определенными футбольными клубами. Покинуть один клуб и перейти в другой игроки обычно не могут, т.к. в условиях контракта прописываются чрезвычайно высокие неустойки за это.
Однако многие футболисты, особенно высшего эшелона, довольно часто переходят из одного клуба в другой. Обычно инициатива исходит от руководства принимающего клуба, а целью становится усиление команды в следующем сезоне, привлечение внимания к клубу и др.
Как это происходит?
Клуб, принимающий игрока, платит клубу, с которым он связан контрактом, определенную сумму отступного, за переход на новое место. Этот и есть трансфер.
Особо отметим – трансфер это не зарплата игрока.
Бразилец Неймар не был получателем 222 миллионов евро за переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны». Большую часть денег обычно получает клуб, отпускающий игрока, а также посредники организовавшие сделку. Детали соглашения обычно не сообщаются.
Трансфер оформляется с согласия игрока, с которым заключается новый контракт, обычно на условиях более привлекательных, чем в предыдущем клубе.
От чего зависит величина трансфера?
Прямой связи с заработком тут нет, но есть несколько необязательных закономерностей, одна из которых касается зарплаты.
У футбольных агентов бытует мнение, что справедливая сумма трансфера должна быть примерно равна зарплате футболиста за следующие 5 лет.
Также имеют значение:
Иногда трансфер становится аукционом, когда на футболиста претендует сразу несколько клубов.
И еще несколько важных уточнений:
Как это происходит в Беларуси?
Если говорить о командах высшей лиги, об игроках международного уровня, то трансферы на них подчиняются описанным выше закономерностям. Конечно, с учетом материального положения отечественных клубов.
Если ориентироваться на портал www.transfermarkt.com, где собрана информация о футбольных трансферах в мировом масштабе, можно получить много интересные данные.
Например, самый дорогой игрок в Беларуси — 29-летний полузащитник борисовского клуба БАТЭ Михаил Гордейчук, его трансфер оценивается в 2 000 000 евро — то есть, грубо говоря, ежемесячная зарплата игрока в ближайшие 5 лет ожидается выше 33 000 евро.
Чуть меньше стоят игроки БАТЭ Мирко Иванич, Станислав Драгун и минского «Динамо» Павел Савицкий — 1 500 000 евро.
В приведенном списке есть и один игрок СФК «Слуцк» Евгений Шикавка, который в этом году показал очень достойные результаты, и, по мнению некоторых экспертов, буквально «вытянул» команду. Его трансфер оценивается сейчас в 400 000 евро.
К слову, сегодня стало известно, что Евгений Шикавка покинул Слуцк и переходит в греческий клуб «Лариса». Ожидается, что нападающий прибудет в Грецию на следующей неделе для подписания контракта, сообщается в
И что в остатке?
Общая сумма трансферов игроков белорусской высшей лиги составила 52 миллиона 200 тысяч евро. Средний трансфер – 522 тысячи евро. Средний возраст игроков – 26 с половиной лет.
Основная масса футболистов первой сотни трудоустроена в:
Общая сумма трансфетров БАТЭ составила 16 миллионов 900 тысяч евро, т.е. почти треть от общей цены всех футболистов Высшей лиги РБ. Игроков дороже миллиона евро могут также позволить себе минское и брестское Динамо и солигорский Шахтер.
Исходя из отечественного и мирового опыта, можно смело утверждать, что большая часть опубликованный выше трансферов не будет востребована в ближайшее время, игроки останутся в своих клубах или перейдут в другие команды по соглашению сторон.
Однако по данным Sporting Intelligence, среднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год, т.е. около 6 с половиной тысяч белорусских рублей в месяц.
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Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами.
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