ГАИ: в Новополоцке легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра в Новополоцке. Легковой автомобиль «Форд Эскорт» под управлением 72-летнего водителя двигался по улице Калинина.

В это время по пешеходному переходу шла 49-летняя женщина. Водитель не предоставил ей преимущество и допустил наезд на человека, передает ГАИ Витебска и Витебской области.

В результате инцидента женщина получила травмы различной степени тяжести. Она попала в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.