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Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег

12.12.2018 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
shutterstock.com

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денегПодарки на Новый год — существенная статья расходов в любом бюджете, но что делать, если материальное положение оставляет желать лучшего, и вы не готовы к серьезным тратам? Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна НИКОЛАЕВА рассказала о том, как выйти из этой ситуации с помощью недорогих презентов.

Универсальный вариант: набор новогодних игрушек

Такой подарок подойдет и коллегам, и близким. Однако далеко не все игрушки, которые лежат на полках продуктовых супермаркетов, станут хорошим презентом. Постарайтесь все-таки найти какой-то оригинальный вариант за приемлемые деньги.  

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: www.globallookpress.com

Для родных и близких: набор полотенец

Дамам из своего близкого окружения можно купить какие-нибудь качественные полотенца, или фартук с новогодней символикой. Эти вещи всегда нужны в хозяйстве.

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: Shutterstock.com

Для коллег: блокнот

Когда речь идет о коллегах, главное не делать каких-то интимных подарков — ни в коем случае не пытайтесь залезть в гардероб человека, мыльно-пузырные принадлежности тоже под запретом. Один из возможных недорогих вариантов — блокнот или ежедневник. Сейчас их великое множество на любой вкус и кошелек. Важно чтобы подарок был без пошлых надписей и картинок. 

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: Shutterstock.com

Универсальный вариант: алкоголь

Спиртное — достойный подарок и для мужчин и для женщин.  Единственный момент: дамам лучше дарить некрепкий алкоголь: шампанское, вино, ликер.

Когда вы идете в гости в семью, вы также можете в качестве подарка купить алкоголь, а к нему либо конфеты, либо торт. Если вы останавливаетесь на последнем варианте, убедитесь, что хозяйка не готовит в качестве сюрприза какой-то умопомрачительный десерт, чтобы не испортить ее задумку.

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
 Фото: Shutterstock.com

Для коллег: чай и конфеты 

В случае с коллективом так же всегда можно выйти из ситуации, подарив коллегам чай, кофе, конфеты. Это универсальные и доступные подарки. Кроме того, сейчас вы легко можете купить готовые наборы в праздничной упаковке практически в любом магазине. 

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: Shutterstock.com

Для родных и близких: парфюмерные наборы

Для близкого круга людей вполне подойдут парфюмерные наборы. Только, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы они были не узкого применения. Крему для глубоких морщин, молочку для очень сухой кожи и скрабу от целлюлита вряд ли кто-нибудь обрадуется.

Еще один неплохой вариант — тапочки, шарфы. Главное учитывайте вкус человека.

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
 Фото: Shutterstock.com

Для детей: сладости и приятные мелочи

Детям подойдут сладкие подарки, если, конечно, подобные презенты им не противопоказаны. Кроме того, всегда можно подарить какие-то мелочи, например, колпачки Санта-Клауса.

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: Shutterstock.com

Для родных и близких: книга

Не покупайте такой подарок вслепую, ведь часто за красивой обложкой может скрываться обычная пустышка. Обратите внимание на книги с картинками и подписями. Это вполне милый презент, который можно полистать для поднятия настроения. А еще есть раскраски для взрослых, которые помогают снять стресс — в наше время это довольно актуальный подарок. 

Для тех, кто на мели. Что подарить на Новый Год, если нет денег
Фото: Shutterstock.com
 
 
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Эксперт по этикету Татьяна Николаева — о том, какие новогодние подарки выбрать для коллег и близких, если у вас недостаточно денег.
 
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