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Россельхознадзор снял временные ограничения поставок с птицефабрики "Дружба"

12.12.2018 16:08 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор снял временные ограничения поставок с птицефабрики "Дружба"

С 12 декабря Россельхознадзор отменяет временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба".

Такое решение принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенном расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора в том, что продукция белорусского предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба» соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.

Вместе с тем ввоз продукции с указанного предприятия  будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора проб от 10 партий продукции для проведения исследований по ранее выявленным показателям, в частности, на кокцидиостатики, сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор в сентябре ввел режим усиленного лабораторного контроля поставок с ОАО "Птицефабрика "Дружба" в связи выявлением кокцидиостатиков в мясе птицы. С 24 ноября из-за повторного выявление кокцидиостатиков и тетрациклина в мясе птицы поставки продукции этой компании были запрещены.

Кроме того, продукция должная быть выработана с 12 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

 
 
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С 12 декабря Россельхознадзор отменяет временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба".
 
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