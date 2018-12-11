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Лепельский МКК судится с районкой из-за статьи о мыши, которая оказалась в пакете молока

12.12.2018 16:38 — Разное | Партизан  
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«Нашай Талачыншчыне» предъявлено распространение сведений, порочащих деловую репутацию предприятия, в том числе не соответствующих действительности

Филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат» подал в суд на редакцию районной газеты «Наша Талачыншчына». Предметом спора стали две статьи, опубликованные в октябре 2018 года, в которых, по мнению истца, были распространены сведения, порочащие деловую репутацию предприятия, в том числе не соответствующие действительности.

Заседание суда состоялось 11 декабря. Председательствующий по делу — судья Римша Илья Сергеевич, представителем истца выступил заместитель директора по идеологической и кадрово-правовой работе филиала «Лепельский МКК», представителем ответчика — редактор районной газеты. На стороне ответчика также выступил автор публикаций, заместитель редактора издания «Наша Талачыншчына» — Сергей Абрамович.

Первая статья «Асцярожна: мышы таксама любяць малако!» была опубликована 3 октября, в ней сказано, что в газету «Наша Талачыншчына» обратилась жительница Толочина, которая купила полиэтиленовый пакет молока производства Лепельский МКК, оторвала уголок, а при попытке сварить кашу обнаружила в упаковке посторонний предмет.

По информации статьи, женщина поехала в районный Центр гигиены и эпидемиологии вместе с журналистом, пакет вскрыли в присутствии врача-гигиениста и внутри обнаружили мертвую мышь. Перед тем как разрезать упаковку, врач позвонил на предприятие «Лепельский МКК», где ему рассказали, что в ходе технологического процесса мышь не могла попасть в пакет с молоком.



Фотография из газеты «Наша Талачыншчына», была сделана после того, как вскрыли пакет с молоком

Вторая публикация под названием «Лепельскаму МКК не пісаны закон?» появилась в газете 13 октября, в ней сказано, что редакция получила письмо от представителя предприятия с просьбой предоставить доказательства или написать опровержение предыдущей статьи. В тексте автор обсуждал детали письма и называл его «бесстыдным, с необоснованными, нелепыми пожеланиями и предложениями».

Истец предъявил претензии к нескольким частям обеих статей, в том числе к словам:

Як бы там ні было, напрошваецца выснова, што праблема ўсё ж сапраўды існуе: якою б дасканалаю ні была вытворчая лінія, пранырлівая дробная жывёліна незаўважна праскочыць міма чалавека і ўціснецца туды, адкуль ёй смачна пахне (я сам аднойчы быў сведкам, як мыш, закрытая ў кафейніку, вылела праз носік, у які, здавалася, можна было прасунуць хіба што аловак). Або які-небудзь засланы канкурэнтамі дыверсант здолее незаўважна пранесці яе ў забароне ю зону і зрабіць сваю чорную справу. 

Истец потребовал опровержения сведений о том, что в ходе технологического процесса в продукт могут попасть животные, а на территорию филиала могут проникать посторонние лица без соответствующего разрешения и совершать диверсии с продукцией.


По словам представителя предприятия, технологический процесс полностью исключает попадание посторонних предметов в готовый продукт, линия оснащена самым совершенным в Республике Беларусь аппаратом по изготовлению пленочных пакетов, используется тройная система фильтров. По сведениям истца, на предприятие не поступало заявлений от Центра гигиены и эпидемиологии, а обращение от пострадавшей центром не было зарегистрировано.

Ответчик выразил несогласие с иском, заявил, что редакция газеты действовала по факту и хотела, чтобы предприятие ответило на ситуацию по принятым мерам. По словам редактора, они хотели наладить контакт с предприятием, узнать, как могла возникнуть такая ситуация, но с ними напрочь отказались сотрудничать и предъявили обвинения.

Автор публикации подтвердил, что до обращения в санстанцию внимательно осмотрел пакет, тот был целый и не деформирован. По его мнению, сам текст публикации был составлен дипломатично по отношению к предприятию на основании письма, которое имелось в редакции на тот момент.

Истец рассказал, что у ОАО «Витебский мясокомбинат» уже был похожий судебный опыт: в 2013 году человек потребовал возмещения ущерба за двух мышей, обнаруженных в пакете молока. Тогда решением суда в иске было отказано.

Несмотря на слова представителей редакции «Наша Талачыншчына» о том, что разрез в пакете  молока был крайне маленьким, на основании своего опыта истец сказал, что в частном доме мышь легко может забраться даже в такое отверстие.


Пакет с молоком — это самый лучший капкан. Именно осенью, когда происходит массовая миграция мышей из полей в дома, они лезут туда, куда только могут, при любых обстоятельствах. Где пролазит голова мыши, там просовывается и все туловище. 

В ходе процесса, стороны не исключили возможность прийти к компромиссу и мирному решению спора. Судебное разбирательство продолжится на следующей неделе.

 
 
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«Нашай Талачыншчыне» предъявлено распространение сведений, порочащих деловую репутацию предприятия, в том числе не соответствующих действительности
 
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