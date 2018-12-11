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Адвокат Кокорина: если Саша не начнет тренироваться, он может встать на костыли, стать калекой
Андрей Ромашов, один из адвокатов форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о содержании игрока в СИЗО.
"У моего доверителя незадолго до инцидента была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли. Если его изолировать, он может стать калекой", — как сообщает
По словам Ромашова, у Кокорина не закончена до конца реабилитация после хирургического вмешательства. Срок ареста Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева по делу о драках в центре Москвы продлен до 8 февраля 2019 года.
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Андрей Ромашов, один из адвокатов форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о содержании игрока в СИЗО.
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