За оскорбление власти в интернете в России предлагают арестовывать

Коммерсанту . Об этом стало известно





Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».





Мелкое хулиганство, согласно ст. 20.1 КоАП, наказывается штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом до 15 суток.





Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволят ограничивать доступ к оскорбительным материалам. Оговаривается, что речь идет «об информации, предназначенной для неограниченного круга лиц». Генпрокурор и его заместители, согласно законопроекту, наделяются правом обратиться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке такой информации.









В пояснительной записке к документу говорится, что законодательство РФ на сегодняшний день уже предусматривает административную и уголовную ответственность за публичное надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.





«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам»,— считают авторы законопроекта.





Они отмечают, что в обществе уже сформировано «понимание, что сеть Интернет запрещено использовать для сбыта наркотических веществ, распространения детской порнографии, мошенничества и других деяний».