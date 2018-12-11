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За оскорбление власти в интернете в России предлагают арестовывать

12.12.2018 16:09 — Разное | Партизан  
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глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в нижнюю палату два законопроекта: они фактически приравняют оскорбления представителей власти в интернете к мелкому хулиганству.

Об этом стало известно Коммерсанту.

Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти». 

Мелкое хулиганство, согласно ст. 20.1 КоАП, наказывается штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом до 15 суток.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволят ограничивать доступ к оскорбительным материалам. Оговаривается, что речь идет «об информации, предназначенной для неограниченного круга лиц». Генпрокурор и его заместители, согласно законопроекту, наделяются правом обратиться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке такой информации.


В пояснительной записке к документу говорится, что законодательство РФ на сегодняшний день уже предусматривает административную и уголовную ответственность за публичное надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. 

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам»,— считают авторы законопроекта. 

Они отмечают, что в обществе уже сформировано «понимание, что сеть Интернет запрещено использовать для сбыта наркотических веществ, распространения детской порнографии, мошенничества и других деяний».

 
 
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глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также первый зампред комитета...
 
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