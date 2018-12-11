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Олег Волчек: За 20 лет ситуация с правами человека в Беларуси сильно ухудшилась

12.12.2018 15:49 — Разное | Партизан  
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Власти Беларуси отказываются создавать условия для работы закона, считает юрист и правозащитник Олег Волчек.

Олег Волчек: За 20 лет ситуация с правами человека в Беларуси сильно ухудшилась
Для белорусских властей - День защиты прав человека, который отмечался 10 декабря во всем мире, пустой звук, обычная, ничем не примечательная, серая дата. 

Для белорусских же правозащитников, волей этой самой власти загнанных в подполье и вынужденных на свой страх и риск даже в таких условиях оставаться верными выбранному пути, этот день особенный. 

Для них это праздник, пусть и со слезами на глазах, потому что до верховенства права нашей стране еще очень и очень далеко. А в праздничные даты принято подводить итоги, делиться планами на будущее.

Правозащитному центру «Правовая помощь населению», который возглавляет юрист, бывший прокурорский работник Олег Волчек в этом году исполнилось двадцать лет. 


В видеоинтервью "Белорусскому партизану" Волчек рассказывает о том, что изменилось в Беларуси за эти годы и стало ли у правозащитников меньше работы. 

Юрист рассуждает о том, почему современное белорусское государство не способно создать условия для полноценной работы законов, рассказывает о том почему в стране должна быть отменена смертная казнь, предрекает новые протесты «тунеядцев», делится своими соображениями по поводу раскрытия громких преступлений, в том числе бывшего министра МВД Юрия Захаренко, и объясняет в чем отличие профессионального адвоката от правозащитника.






 
 
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Власти Беларуси отказываются создавать условия для работы закона, считает юрист и правозащитник Олег Волчек.
 
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