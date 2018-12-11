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Вода на Марсе и клонирование обезьян. Naked Science выбрал десять главных научных событий года
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В декабре все, кому не лень, подводят итоги года. Мы уже писали о топах лучших
Событие №1: обращение старения у мышей
В марте 2018 года в журнале Cell
Учёные хотят в будущем провести такой эксперимент на людях. Если всё получится, то они создадут пищевую добавку, которая сможет замедлить наше старение, а это ещё и уменьшит вероятность развития, среди прочих, рака и болезни Альцгеймера.
Событие №2: изменение экспрессии генов после пребывания в космосе
В марте 2018 года NASA
Событие №3: лабораторное создание гибрида овцы и человека для выращивания человеческих органов
В феврале учёные
Событие №4: определение источника высокоэнергетических нейтрино
В июне учёные опубликовали исследование про «частицы-призраки», или нейтрино. Это субатомные частицы, которые не имеют заряда и практически никакой массы. Их уникальность в том, что они не больше электрона и могут путешествовать через Вселенную по прямой траектории − то есть вообще ни во что не врезаясь и не взаимодействуя с другими частицами. Их очень сложно зарегистрировать. Но в сентябре 2017 года астрономы из обсерватории IceCube на Южном полюсе
Учёные считают, что нейтрино помогут разгадать многие тайны космоса. Её уникальная способность проходить сквозь что угодно поможет понять феномены, которые происходят в миллиардах световых лет от Земли. Но нейтрино помогут понять и прошлое Вселенной − например, почему после Большого взрыва вещества оказалось больше, чем антивещества. Некоторые считают, что это может даже перевернуть фундаментальные представления о физике.
Событие №5: ДНК-нанобот, способный убивать раковые клетки
В феврале учёные
Событие №6: обнаружение жидкой воды на Марсе
Найти жидкую воду на Марсе было целью учёных целые десятилетия. Топография планеты и подземные залежи льда чётко указывают на то, что когда-то в прошлом на ней была вода, но до июля 2018 года учёные не могли найти её следы. 25 июля Итальянское космическое агентство (ASI)
Событие №7: успешное клонирование обезьян в Китае
Клонировать животных учёные уже кое-как научились: успешно получалось создать копии овец, свиней, мышей, кошак, собак и коров. Но вот клонирование приматов − серьёзный вызов для учёных. 24 января Шанхайский институт нейробиологии
Событие №8: самый старый наскальный рисунок
В сентябре исследователи
Рисунок нашли в пещере Бломбос, в 300 километрах к востоку от Кейптауна. Учёные также нашли зубы, копейные наконечники, бусы из ракушек и инструменты, сделанные из костей. Они не совсем уверены, для чего были нарисованы линии, но уверены в том, что их нанесли намеренно.
Событие №9: успешная посадка модуля InSight на Марс
InSight отправился к Марсу 5 мая 2018 года с военно-воздушной базы Вандерберг в штате Калифорния. Это первая межпланетная миссия, стартовавшая с Западного побережья США. 26 ноября зонд
Следующие два года InSight будет зондировать поверхность и недра Марса. Для этого модуль использует два основных научных инструмента: тепловой зонд, который погрузится на пять метров в марсианскую кору, и набор из трех невероятно точных сейсмометров, которые будут отслеживать «марсотрясения», падения метеоритов и другие явления. А на днях он прислал первое «селфи» марсианской поверхности.
Событие №10: «Вояджер-2» выходит в межзвездное пространство
Космический аппарат «Вояджер-2», начавший миссию в далеком 1977 году, исследовал Солнечную систему на протяжении четырех десятилетий. Он стал единственным зондом, изучавшим Нептун и Уран во время планетных облетов. Планировалось, что он проработает пять лет, но вот уже 41 год, а он всё ещё присылает различные данные. 10 декабря NASA сообщило, что 5 ноября
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