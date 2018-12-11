Вода на Марсе и клонирование обезьян. Naked Science выбрал десять главных научных событий года

В декабре все, кому не лень, подводят итоги года. Мы уже писали о топах лучших фильмов и песен этих 365-и дней. А журналисты научно-популярного издания Naked Science выбрали десять главных научных событий 2018 года. И там аж три события связаны с NASA.

Событие №1: обращение старения у мышей

В марте 2018 года в журнале Cell опубликовали исследование учёных из Бостона под руководством доктора Дэвида Синклера. Команда объявила, что нашла способ обратить старение у мышей. Оно связано с молекулой никотинамид-аденин-динуклеотида (NAD), необходимой для выживания. Уровни NAD со временем падают, и у мыши проявляются возрастные заболевания. Синклер нашёл, как повысить уровни NAD при помощи пищевой добавки, и это сработало − клетки омолодились, а общее здоровье мышей улучшилось.

Учёные хотят в будущем провести такой эксперимент на людях. Если всё получится, то они создадут пищевую добавку, которая сможет замедлить наше старение, а это ещё и уменьшит вероятность развития, среди прочих, рака и болезни Альцгеймера.

Событие №2: изменение экспрессии генов после пребывания в космосе

В марте 2018 года NASA объявило об открытии во время изучения близнецов. Оказалось, время, проведённое в космосе, может изменить экспрессию некоторых генов. Агентство отправило в космос Скотта Келли, а его брата-близнеца Марка оставило на Земле. После возвращения здоровье близнецов изучили и сравнили: у Скотта нашли изменения в экспрессии генов, и около 7% этих изменений − навсегда. Они происходят из-за недостатка кислорода, повышенного воспаления и изменений в получаемых питательных веществах.

Событие №3: лабораторное создание гибрида овцы и человека для выращивания человеческих органов

В феврале учёные заявили , что создали овечьи эмбрионы, в которых 0,01% клеток − человеческие. Это второе успешное создание гибрида человека и животного: в 2017 году учёные получили эмбрионы из клеток свиньи и человека. Эмбрионы не развивались после 28 дней. Ученые надеются, что это достижение поможет разработать метод по выращиванию человеческих органов в лаборатории.

Событие №4: определение источника высокоэнергетических нейтрино

В июне учёные опубликовали исследование про «частицы-призраки», или нейтрино. Это субатомные частицы, которые не имеют заряда и практически никакой массы. Их уникальность в том, что они не больше электрона и могут путешествовать через Вселенную по прямой траектории − то есть вообще ни во что не врезаясь и не взаимодействуя с другими частицами. Их очень сложно зарегистрировать. Но в сентябре 2017 года астрономы из обсерватории IceCube на Южном полюсе смогли это сделать . И даже определили, что их [нейтрино] испустил блазар в 3,7 миллиарда световых лет от Земли и направил в сторону созвездия Ориона.

Учёные считают, что нейтрино помогут разгадать многие тайны космоса. Её уникальная способность проходить сквозь что угодно поможет понять феномены, которые происходят в миллиардах световых лет от Земли. Но нейтрино помогут понять и прошлое Вселенной − например, почему после Большого взрыва вещества оказалось больше, чем антивещества. Некоторые считают, что это может даже перевернуть фундаментальные представления о физике.

Событие №5: ДНК-нанобот, способный убивать раковые клетки

В феврале учёные объявили о прорыве в разработке наноботов для поиска и уничтожения раковых клеток. Испытания на мышах прошли успешно − им ввели человеческие раковые клетки, а роботы смогли их найти и отрезать от источника крови, чтобы клетки засохли и погибли. Другие клетки и части тела не пострадали. В общем, лечение полностью (!) остановило рост опухоли. Ученые надеются, что наноботы помогут в лечении и онкобольных людей.

Событие №6: обнаружение жидкой воды на Марсе

Найти жидкую воду на Марсе было целью учёных целые десятилетия. Топография планеты и подземные залежи льда чётко указывают на то, что когда-то в прошлом на ней была вода, но до июля 2018 года учёные не могли найти её следы. 25 июля Итальянское космическое агентство (ASI) объявило , что исследователи с помощью радара Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding Instrument (MARSIS) нашли подземное озеро на Марсе − шириной около 20 километров, на глубине полутора километров.

Событие №7: успешное клонирование обезьян в Китае

Клонировать животных учёные уже кое-как научились: успешно получалось создать копии овец, свиней, мышей, кошак, собак и коров. Но вот клонирование приматов − серьёзный вызов для учёных. 24 января Шанхайский институт нейробиологии объявил об успешном клонировании двух обезьян. Их назвали Хуахуа и Чжунчжун. Учёные применили тот же метод, что и для клонирования овечки Долли. Теперь они надеются использовать клонов обезьян для изучения человеческих болезней.

Событие №8: самый старый наскальный рисунок

В сентябре исследователи нашли самый древний рисунок, созданный Homo sapiens. Это каменная чешуйка с девятью красными линиями в пещере в Южной Африке. Учёные считают, что рисунку около 73 тысяч лет − он на 30 тысяч лет старше всех известных нам изображений. Археологи считают, что этот рисунок поможет узнать о том, как люди использовали символы, которые в итоге привели к становлению языка и даже цивилизации.

Рисунок нашли в пещере Бломбос, в 300 километрах к востоку от Кейптауна. Учёные также нашли зубы, копейные наконечники, бусы из ракушек и инструменты, сделанные из костей. Они не совсем уверены, для чего были нарисованы линии, но уверены в том, что их нанесли намеренно.

Событие №9: успешная посадка модуля InSight на Марс

InSight отправился к Марсу 5 мая 2018 года с военно-воздушной базы Вандерберг в штате Калифорния. Это первая межпланетная миссия, стартовавшая с Западного побережья США. 26 ноября зонд приземлился на марсианскую поверхность. Это первая успешная посадка на Марс с августа 2012 года − тогда на планету прибыл ровер «Кьюриосити».

Следующие два года InSight будет зондировать поверхность и недра Марса. Для этого модуль использует два основных научных инструмента: тепловой зонд, который погрузится на пять метров в марсианскую кору, и набор из трех невероятно точных сейсмометров, которые будут отслеживать «марсотрясения», падения метеоритов и другие явления. А на днях он прислал первое «селфи» марсианской поверхности.

Событие №10: «Вояджер-2» выходит в межзвездное пространство

Космический аппарат «Вояджер-2», начавший миссию в далеком 1977 году, исследовал Солнечную систему на протяжении четырех десятилетий. Он стал единственным зондом, изучавшим Нептун и Уран во время планетных облетов. Планировалось, что он проработает пять лет, но вот уже 41 год, а он всё ещё присылает различные данные. 10 декабря NASA сообщило, что 5 ноября аппарат вышел в межзвёздное пространство − это второй такой случай в истории. Первым был «Вояджер-1» в августе 2012-го года. Но формально они всё ещё в Солнечной системе. Чтобы покинуть её, кораблям надо пройти через Облако Оорта − скопление газа, пыли и других очень удаленных от внутренних границ Солнечной системы объектов, на которые всё ещё воздействует солнечная гравитация. Учёные не знают, какая протяжённость у этой области, но предполагают, что «Вояджеру-2» потребуется около 300 лет, чтобы долететь до Облака Оорта, и около 30 тысяч лет, чтобы пролететь через него.