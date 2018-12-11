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Тело утонувшего рыбака извлекли сегодня из-подо льда на озере Рукшанское в Ушачском районе
12.12.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
Тело утонувшего рыбака извлекли сегодня из-подо льда на озере Рукшанское вблизи агрогородка Глыбочка. Почти неделю назад мужчина 1969 года рождения отправился на своём мотоцикле «Минск» на рыбалку – и о его дальнейшем местонахождении родным и близким ничего не было известно. Всё это время на близлежащих водоёмах неравнодушными гражданами, милицией проводились поиски тела мужчины и его транспортного средства. А уже вчера местный житель, отправившись на рыбалку, заметил на льду на озере Рукшанское следы мотоцикла, которые вели к полынье…
Подробности по теме читайте в ближайшем номере «Патрыёта»
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Тело утонувшего рыбака извлекли сегодня из-подо льда на озере Рукшанское вблизи агрогородка Глыбочка. Почти неделю назад мужчина 1969 года рождения отправился на...
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