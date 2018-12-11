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Электроэнергию для нужд отопления необходимо будет учитывать поквартирно

12.12.2018 16:47 — Разное | Ежедневник  
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Электроэнергию для нужд отопления необходимо будет учитывать поквартирно

фото: belta.by

Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с коллективом ОАО "МАПИД".

Строительный комплекс страны нацелен на преимущественное возведение жилья с использованием электроэнергии для целей отопления. "Электроснабжение будет решать в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции, – сказал Михаил Мясникович. – Должен быть индивидуальный учет, на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления", пишет БелТА.

 
 
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Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с коллективом ОАО "МАПИД".
 
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Светлы шлях
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