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В Евроопте провели презентацию книги "Алиса в Зазеркалье" Сколько стоит сказка?

12.12.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Есть в году такой период, когда даже самые серьезные взрослые становятся детьми, верящими в чудо: речь, конечно же, о новогодних праздниках. В самое волшебное время года фантазировать – не запрещается, наоборот, это поощряется.Когда еще загадывать желания, как не в Новый год? Именно поэтому Алиса из сказок Льюиса Кэрролла возвращается в «Евроопт» и приглашает всех маленьких и взрослых покупателей в волшебный мир Зазеркалья.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61511.php

В Евроопте провели презентацию книги "Алиса в Зазеркалье" Сколько стоит сказка?

С 10 декабря по 6 января абсолютно во всех магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка» включая расположенные в сельской местности, а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» в продаже будет доступна книга Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями художницы Евгении Гапчинской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61511.php

В Евроопте провели презентацию книги "Алиса в Зазеркалье" Сколько стоит сказка?

Книга с оживающими иллюстрациями – прекрасный волшебный новогодний подарок, который не просто займет достойное место на книжной полке. Читать, перечитывать, а главное – пересматривать фантастические сюжеты из Зазеркалья с удовольствием будут как взрослые, так и дети.Обэтом говорят многочисленные отзывы обладателей книги, реализованной в рамках прошедшей летом 2018 года акции «Алиса в «Евроопт».

Вторая серия захватывающей сказки о приключениях Алисы включает в два раза больше оживающих картинок, обозначенных значком с бегущим кроликом. Посмотреть «мультик» на страницах книги можно с помощью бесплатного мобильного приложения WONDERLAND-AR. Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Скачайте его прямо сейчас и протестируйте, как оживают иллюстрации в книге. Это ли не волшебство?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61511.php

В Евроопте провели презентацию книги "Алиса в Зазеркалье" Сколько стоит сказка?

Чтобы приобрести книгу «Алиса в Зазеркалье» по специальной цене 5,99 рубля, достаточно собрать 5 фишек, которые выдаются за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты «Е-плюс» (за вычетом стоимости алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий)при покупке в любом магазине «Евроопт» или «Бруснiчка».

Покупателям онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» издание со скидкой будет предлагаться к приобретению за единовременную покупку от 50 рублей.

Кроме того, книгу «Алиса в Зазеркалье» с оживающими иллюстрациями можно будет приобрести в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка» или заказать онлайн за 19,99 рубля – такова цена издания без специальной скидки.

 
 
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Есть в году такой период, когда даже самые серьезные взрослые становятся детьми, верящими в чудо: речь, конечно же, о новогодних праздниках. В самое волшебное время...
 
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