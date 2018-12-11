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На М1 водитель грузовика перевернул автомобиль с зерном, но спас перебегавшее животное
12.12.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
413 км дороги М1. Водитель цел.
По его словам, какое-то животное перебегало дорогу. Испугался, дернул руль и итог - перевернутая фура с зерном.
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413 км дороги М1. Водитель цел. По его словам, какое-то животное перебегало дорогу. Испугался, дернул руль и итог - перевернутая фура с зерном.
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