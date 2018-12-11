По примеру Беларуси. В Литве хотят ввести распределение студентов-бюджетников, чтобы те не уезжали из страны

В Литве депутаты хотят обязать студентов, учебу которых оплачивает государство, отработать в Литве не меньше 3 лет в течение 10 лет, если государство предоставляет им работу по специальности. Сейчас литовские студенты-бесплатники после окончания учебы могут уезжать жить и работать в любую страну.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Такую поправку к закону об обучении зарегистрировали депутаты «Порядка и справедливости». В соответствии с проектом, «студенты, за обучение которых в Литве или за границей платило государство, по окончании учебы обязаны отработать в Литве не меньше 3 лет в течение 10 лет после окончания вуза, если государство предоставляет им возможность работать по специальности или же им придется вернуть деньги государству».

Государство гарантирует студентам, если они хорошо учатся, бесплатное обучение за счет госбюджета. «Бывают случаи, когда студент-бесплатник, окончив вуз уезжает за границу и не остается в Литве, поскольку у него нет мотивации, так создается ситуация, при которой за деньги Литвы готовят специалистов для других стран», — указали депутаты.

Цель проекта, по словам депутата Букаускаса, — удержать в Литве молодых и образованных людей, которые в будущем будут создавать благосостояние страны.

Согласно поправкам, новый закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.