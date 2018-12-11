Электроэнергию БелАЭС планируется использовать для отопления жилых домов – Мясникович

Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает возможным использовать электроэнергию Белорусской АЭС для отопления жилых домов.

"Электроснабжение будет решать, в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции", - сказал М.Мясникович в ходе встречи с коллективом одной из крупнейших в Беларуси строительной компании ОАО "МАПИД".

Спикера верхней палаты парламента цитирует госагентство БелТА .

При этом необходимо создать систему поквартирного учета электроэнергии, которая будет использована на нужды отопления. "Должен быть индивидуальный учет, на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления", - сказал М.Мясникович.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 16 ноября потребовал от правительства разработать план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. "Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.

Правительство Беларуси создало рабочую группу, которая до 10 января 2019 года внесет предложения о создании ряда энергоемких производств в связи со строительством БелАЭС и модернизацией существующих энергогенерирующих мощностей.

Предложения о создании новых энергоемких производств должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу - до 2035 года с учетом распределения по регионам.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (на границе с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").