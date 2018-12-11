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Электроэнергию БелАЭС планируется использовать для отопления жилых домов – Мясникович
Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает возможным использовать электроэнергию Белорусской АЭС для отопления жилых домов.
"Электроснабжение будет решать, в том числе вопросы теплоснабжения с учетом достаточной мощности атомной станции", - сказал М.Мясникович в ходе встречи с коллективом одной из крупнейших в Беларуси строительной компании ОАО "МАПИД".
Спикера верхней палаты парламента цитирует госагентство
При этом необходимо создать систему поквартирного учета электроэнергии, которая будет использована на нужды отопления. "Должен быть индивидуальный учет, на каждую квартиру, для этого потребуются соответствующие разводки и т.д. Чтобы человек регулировал отопление не форточкой, а специальным прибором и платил в зависимости от того, сколько он потребляет электроэнергии на хозяйственно-бытовые цели и на нужды отопления", - сказал М.Мясникович.
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 16 ноября потребовал от правительства разработать план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. "Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.
Правительство Беларуси создало рабочую группу, которая до 10 января 2019 года внесет предложения о создании ряда энергоемких производств в связи со строительством БелАЭС и модернизацией существующих энергогенерирующих мощностей.
Предложения о создании новых энергоемких производств должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу - до 2035 года с учетом распределения по регионам.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (на границе с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает возможным использовать электроэнергию Белорусской АЭС для отопления...
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