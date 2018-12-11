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Белорус завоевал серебро на ЧМ по плаванию на короткой воде
12.12.2018 17:22 — Разное | Ежедневник
Илья Шиманович стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на 100 метров брассом на короткой воде.
Наш соотечественник финишировал с результатом 56,10 секунд. Опередил Шимановича почти на 0,1 секунды представитель Южной Африки Кэмерон ван дер Бург. Бронза досталась Ясухиро Косеки из Японии.
Напомним, мировое первенство проходит в китайском городе Ханчжоу. Соревнования продлятся до 16 декабря.
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Илья Шиманович стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на 100 метров брассом на короткой воде.
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