ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты

12.12.2018 17:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Ежегодно в мире проходят масштабные конкурсы красоты. Они охватывают многотысячную аудиторию возле экранов. Шоу проходят в разных странах, а победительницы получают не только корону с бриллиантами, но и возможность реализовать свои проекты. Мы решили разобраться, чем отличаются друг от друга главные конкурсы красоты.

Мисс Земля

Это самый молодой конкурс из «Большой четверки», в которую входят «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля».

Он проводится с 2001 года на Филиппинах.

«Мисс Земля» считается международным экологическим мероприятием. Цель конкурса – охрана окружающей среды, защита живой природы и привлечение внимания к гуманитарным проблемам.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missearth

Каждая участница должна представить свой международный проект по улучшению экологии.

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото

Корона победительницы состоит из камней, собранных в 80 странах-участницах. Камни характеризуют разнообразное происхождение, культурную значимость и мистическое воплощение красоты. Помимо короны, победительница получает статус представительницы ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Интересные титулы получают обладательницы второго, третьего и четвертого мест: «Мисс Вода», «Мисс Огонь» и «Мисс Воздух»

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missearth

Существуют критерии отбора участниц конкурса «Мисс Земля». Во-первых, нужно родиться женщиной. Во-вторых, быть не замужем и без детей. Важен также возраст девушек: им должно быть от 18 до 26 лет. Минимальный рост участницы – 165 сантиметров. Девушка должна обладать красивым лицом и пропорциональным телом, а также отличным физическим состоянием. Важны личностные качества конкурсантки и ее знания о культуре и окружающей среде своей страны

Мисс Вселенная

Это самый престижный международный конкурс красоты, который проводится с 1952 года. Он также входит в «Большую четверку».

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missuniverse

На конкурс участницы попадают после победы на национальном этапе в своей стране. Однако в 2004 году участницу из Австралии выбрало модельное агентство, а национальный конкурс не проводился.

Самыми важными этапами считается предварительный конкурс и интервью с членами жюри.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missuniverse

Какими качествами нужно обладать, чтобы участвовать в этом конкурсе? Возраст участницы должен быть от 18 до 28 лет. Девушка не должна быть замужем, а также состоять в гражданском браке. Нельзя иметь детей. Важно отсутствие судимости. Запрещены фотосессии в стиле «ню». Более того, за год до конкурса участница не должна заводить серьезные отношения.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missuniverse

Участницы во время конкурса должны продемонстрировать дефиле в купальниках, спортивной одежде, а также вечерних платьях.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Помимо короны из белого золота и бриллиантов победительница получает денежный приз, ежемесячную зарплату, гардероб, услуги стилистов, обучение на курсах актерского мастерства. Целый год девушка будет проживать в апартаментах в Нью-Йорке, а также ездить в разные страны с благотворительной деятельностью и посещать престижные конкурсы красоты как член жюри.

Мисс Мира

«Мисс Мира»старейший конкурс из «Большой четверки». Он проводится с 1951 года. Мероприятие также входит в «Большой шлем». Сначала в конкурсе участвовали приглашенные модели, но позже была организована система отбора.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missworld

В полуфинале конкурса девушкам предстоит пройти несколько конкурсов: талантов, спортивный, модельный, а также благотворительный конкурс. В финал проходят пять лучших конкурсанток. Последний этап – дефиле в вечерних платьях от знаменитых дизайнеров.

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики

Каковы требования для участниц этого конкурса? Девушка должна быть не замужем и без детей. Кроме того, ей запрещено вступать в брак, пока действует контракт. Возраст конкурсанток должен быть от 17 до 24 лет. Рост – не менее 172 сантиметров. Участницам также запрещено фотографироваться обнаженными и иметь проблемы с законом. Важными факторами являются характер и интеллектуальные способности участниц.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/missworld

Победительница должна подписать контракт, в соответствии с которым в течение года может использовать свой титул и свою внешность только по согласованию с организаторами конкурса. Часть доходов она должна отдать организаторам и к тому же обязана принимать участие в рекламных мероприятиях фирмы‑организатора.

По традиции обладательница титула «Мисс мира» один год должна прожить в Лондоне.

Miss Supranational

В отличие от трех предыдущих, конкурс «Мисс Супранешнл» – для фотомоделей. Он проводится с 2009 года в Польше. Мероприятие включено в «Большой шлем». Конкурс основан Международной Организацией красоты. В 2013 году финал мероприятия прошел в Беларуси.

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/misssupranational

65 участниц от 18 до 26 лет борются за корону победительницы. Обладательница титула Miss Supranational участвует в модных показах, рекламных съемках и благотворительных акциях.

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки

От «Мисс мира» до «Мисс Вселенной»: чем отличаются главные международные конкурсы красоты
Фото: instagram.com/misssupranational
Новости по теме

Конкурс красоты: 5 полезных фактов о борьбе за корону

«Мисс Земля – 2018» стала 23-летняя студентка из Вьетнама. Семь фото

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира-2018». Победила красавица из Мексики

«Мисс мира-2018». Белоруска Мария Василевич вошла в число самых красивых участниц планеты

Белоруска Мария Василевич признана самой красивой девушкой Европы. Фотофакт

«Мисс мира-2018»: белорусские красавицы пожелали Марии Василевич удачи

Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки
‡агрузка...
Новости 24 часа

Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

Мировые бренды подписали Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата

Вотум недоверия Терезе Мэй могут вынести в Великобритании

Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки

«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске

Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в мире проходят масштабные конкурсы красоты. Они охватывают многотысячную аудиторию возле экранов. Шоу проходят в разных странах, а победительницы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая жертва работы "без аккредитации": журналиста будут судить за материал о "деле БелТА"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика