|
Избыток сна повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Новости мира. В очередном исследовании особенностей сна учёные подтвердили устоявшееся мнение о том, что полезнее всего спать от 6 до 8 часов.
Как
Исследователи обнаружили, что переизбыток сна увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Если спать 8-9 часов, то риск возрастает на 5%, при продолжительности сна 9-10 часов – на 17%, более 10 часов – на 41%.
По мнению учёных, опасен может быть и дневной сон, если ночью человек спит меньше 6 часов. Однако чаще дневной сон приносит пользу, т. к. компенсирует недосып.
Говоря об опасности дневной дрёмы, исследователи уточняют, что спать днём чаще склонны те, кто просыпается по ночам из-за остановки дыхания, что само по себе повышает риск смерти.
Второй причиной могут быть повышенное давление и учащённое сердцебиение, которые наблюдаются у людей при пробуждении. Если человек днём не спит, то подобное состояние у него случается только раз в сутки, если спит – то, соответственно, столько раз, сколько он просыпается.
Учёные напоминают, что получение достаточного количества сна (6-8 часов) помогает регулировать аппетит, улучшает функцию иммунной системы и связано с более низкими риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью.
Новости по теме
‡агрузка...
Президент Беларуси: «Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии»
«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ
Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте
Мировые бренды подписали Хартию индустрии моды для борьбы с изменением климата
Вотум недоверия Терезе Мэй могут вынести в Великобритании
Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки
«Беларусь и Чехия могут стать примером сотрудничества». Потенциал развития двух стран обсудили в Минске
Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В очередном исследовании особенностей сна учёные подтвердили устоявшееся мнение о том, что полезнее всего спать от 6 до 8 часов. Как сообщается в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)