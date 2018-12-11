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Избыток сна повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

12.12.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В очередном исследовании особенностей сна учёные подтвердили устоявшееся мнение о том, что полезнее всего спать от 6 до 8 часов.  

Как сообщается в журнале Европейского общества кардиологов, наблюдение за добровольцами длилось около восьми лет. 116,5 тысяч людей из 21 страны в возрасте от 35 до 70 лет вели дневник сна, который проанализировали учёные.  

Исследователи обнаружили, что переизбыток сна увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Если спать 8-9 часов, то риск возрастает на 5%, при продолжительности сна 9-10 часов – на 17%, более 10 часов – на 41%.  

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Избыток сна повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: European Heart Journal  

По мнению учёных, опасен может быть и дневной сон, если ночью человек спит меньше 6 часов. Однако чаще дневной сон приносит пользу, т. к. компенсирует недосып.  

Говоря об опасности дневной дрёмы, исследователи уточняют, что спать днём чаще склонны те, кто просыпается по ночам из-за остановки дыхания, что само по себе повышает риск смерти.  

Второй причиной могут быть повышенное давление и учащённое сердцебиение, которые наблюдаются у людей при пробуждении. Если человек днём не спит, то подобное состояние у него случается только раз в сутки, если спит – то, соответственно, столько раз, сколько он просыпается.  

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Избыток сна повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: European Heart Journal  

Учёные напоминают, что получение достаточного количества сна (6-8 часов) помогает регулировать аппетит, улучшает функцию иммунной системы и связано с более низкими риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости мира. В очередном исследовании особенностей сна учёные подтвердили устоявшееся мнение о том, что полезнее всего спать от 6 до 8 часов.   Как сообщается в...
 
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