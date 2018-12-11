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«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ
Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной день их ежегодного пресс-тура по Беларуси начался на столичном заводе колесных тягачей. Здесь показали полный цикл производства автомобилей. К слову, 80 % военной техники, которой гордится Россия и которую демонстрируют на парадах, ездит именно на шасси белорусского производства.
Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
Я сама из Свердловской области. Что касается машиностроения, промышленности – тяжелой, металлургии, нас мало чем можно удивить, но мне очень приятно видеть такие масштабы, такое производство огромное. Это дико интересно!
Егор Киселев, корреспондент телеканала «ТВ Центр»:
С МЗКТ журналисты отправились в Минскую область, где посмотрят производство белорусской черной икры. В программе тура также еще один промышленный гигант – производитель коммунальной техники «Амкодор».
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«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ
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Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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