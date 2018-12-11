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«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

12.12.2018 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Очередной день их ежегодного пресс-тура по Беларуси начался на столичном заводе колесных тягачей. Здесь показали полный цикл производства автомобилей. К слову, 80 % военной техники, которой гордится Россия и которую демонстрируют на парадах, ездит именно на шасси белорусского производства.

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
Очень нравится. Я себя чувствую, как турист в европейской стране. Меня здесь очень много удивляет, технологии, которые вы используете.

Я сама из Свердловской области. Что касается машиностроения, промышленности – тяжелой, металлургии, нас мало чем можно удивить, но мне очень приятно видеть такие масштабы, такое производство огромное. Это дико интересно!

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Егор Киселев, корреспондент телеканала «ТВ Центр»:
Сама по себе интересная система – такие сообщающиеся сосуды. В российских городах производятся детали, комплектующие. Идут сюда поставки, здесь идет сборка. Как я узнал, поговорив со специалистами, очень быстро всё довольно собирается и затем уже снова направляется в Россию. Также интересно было посмотреть на образцы, которые идут на экспорт.

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

С МЗКТ журналисты отправились в Минскую область, где посмотрят производство белорусской черной икры. В программе тура также еще один промышленный гигант – производитель коммунальной техники «Амкодор».
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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