13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам завершил карьеру









13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг на специальной пресс-конференции заявил, что завершил карьеру спортсмена. По словам 32-летнего норвежца, он принял решение об уходе, поскольку перестал быть конкурентоспособным на лыжне.





«У меня был очень сложный прошлый сезон и нынешняя осень. В последние недели я понял, что больше не могу оставаться на таком уровне, чтобы достигать высоких результатов на Кубке мира. Мое тело уже не способно на то, что было раньше», — цитирует Нортуга Sports.ru.





Нортуг — рекордсмен среди мужчин по количеству золотых наград на чемпионатах мира. Норвежец побеждал во всех шести современных дисциплинах — личном и командном спринте, гонке на 15 км, скиатлоне на 30 км, марафоне на 50 км и эстафете 4х10 км.





На Олимпиадах Нортуг завоевал четыре медали — все на Играх-2010 в Ванкувере. 32-летний лыжник стал олимпийским чемпионом в командном спринте и марафоне, выиграл серебро в эстафете и завоевал бронзу в личном спринте. Также он дважды побеждал в общем зачете Кубка мира — в 2010 и 2013 годах.





В январе 2018 года Нортуг остался вне заявки сборной Норвегии перед отъездом на Олимпиаду в Южную Корею. Лыжник пропустил последние отборочные гонки, но мог попасть в заявку тренерским решением. В нынешнем сезоне он пропустил стартовые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии.



