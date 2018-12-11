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"Вся история отношений России и Беларуси – это история конфликта"

12.12.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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"До принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства". Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ с вице-премьером РБ Игорем Ляшенко и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

"Вся история отношений России и Беларуси – это история конфликта"
Прежде Россия не отказывалась компенсировать налоговый маневр для Беларуси. Почему произошел такой внезапный разворот после перепалки Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге? И что, в конце концов, означают принципиальные решения об интеграции в рамках «союзного государства»?

«Белорусский партизан» побеседовал с политологом Валерием Карбалевичем и экономистом Львом Марголиным.

Валерий Карбалевич: Россия не отказывалась от компенсации налогового маневра

- Начнем с того, что никакой официальной информации нет – идет ссылка на анонимный источник. Потому я бы не спешил делать далеко идущие выводы, а подождал бы официальных заявлений. Все, что происходило до сих пор, противоречит вчерашнему сообщению. 

Смотрите: до сих пор российские официальные лица не отказывались обсуждать компенсацию за налоговый маневр – политическое решение о компенсации налогового маневра для Беларуси принято в России. Дискуссии шли вокруг механизма компенсации и масштабы компенсации, и Силуанов подтвердил, что для России более привлекателен механизм бюджетной компенсации.

В Санкт-Петербурге уже после саммита Лукашенко обрисовал алгоритм решения проблемы: вначале встречаются вице-премьеры, затем – премьеры, ну а потом состоится встреча президентов. То есть, никаких противоречий, никаких отказов от компенсации Россиия не делала. Так что могло произойти буквально за 3-4 дня? Непонятно. 

Завтра в Бресте пройдет "союзный" Совмин, который более-менее прояснит ситуацию.

- Но в Санкт-Петербурге стороны очертили свои позиции. "Нет равных условий – нет союза", – заявил Лукашенко. "Конечно, нужно стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции", – ответил Путин. Может быть, Москва просто выполняет политическую установку Путина?

 - Мы опять-таки вступаем в область гипотез. Позиция: равные цены только в едином государстве – не новая, она высказывалась и ранее российскими официальными лицами. Кроме того, подписано соглашение, что с 2025 года создается единый рынок энергоресурсов, что в переводе на человеческий язык означает, что цены на нефть и газ должны быть одинаковые на всем пространстве Евразийского союза, не считая только транспортные расходы. 

Кстати, в Санкт-Петербурге подписан некий документ на эту тему, который подтверждал, что процесс создания единого рынка идет, Россия тоже подписала этот документ. 

А споры… Вся история отношений России и Беларуси – это история конфликта.

Лев Марголин: Хотите получать компенсацию – вступайте в РФ

- Достаточно серьезное заявление. До Козака такое же заявление сделал Путин, которое попытались обратить в шутку. Но Козак подтвердил, что проблему нужно решать на политическом уровне, то есть президент с президентом. 

Причем не просто решать вопросы, а определено конкретное направление движения: хотите компенсацию за налоговый маневр, давайте продвигаться по пути интеграции двух стран. Не в рамках СНГ, не в рамках ЕАЭС, а именно в рамках “союзного государства” вы можете получить дополнительные дивиденды. 

Если вопрос о равных условиях хозяйствования должен решаться в рамках ЕАЭС (там можно очертить временные рамки – 2025 год), а вот по поводу налогового маневра позиция Путина, судя по всему, твердая: есть вопросы внутригосударственные, есть межгосударственные; хотите получать компенсацию – по крайней мере, вы должны, если не сегодня вступить в Российскую Федерацию, то предоставить конкретную дорожную карту. 

- Это единственный возможный вариант принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках "союзного государства"?

- Возможно, Лукашенко еще удастся что-то выторговать. Ведь «дорожную карту» можно и не обнародовать, а сделать документ наподобие секретного пакта Молотова-Риббентропа. Но конкретный шаг по углублению интеграции должен быть сделан, тогда возможно что-то получить в ответ.

 
Теги: Брест
 
 
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"До принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства". Вице-премьер РФ Дмитрий...
 
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