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Самый известный белорусский сексолог эмигрировал в Канаду
Как стало известно «
Это подтвердили и в областном клиническом центре «Психиатрия-наркология» в Минске, где он работал до 2016 года.
Судя по социальным сетям Капустина, он перебрался в Эдмонтон вместе с женой и дочерью.
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Как стало известно «Нашей ниве», первый профессиональный сексопатолог Беларуси, бывший главный внештатный специалист по сексологии Минздрава Дмитрий Капустин...
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