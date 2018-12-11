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Ритейлеры просят президента не создавать монополию на рынке алкоголя

12.12.2018 17:33 — Разное | Партизан  
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История с «усилением монополии» алкогольного рынка продолжается.

Ритейлеры просят президента не создавать монополию на рынке алкоголя
В конце ноября появилась информация о документах, которые готовят власти: они планируют расширить полномочия «Белгоспищепрома», что поставит под угрозу существование единственного конкурента-частника. Ассоциация розничных сетей подготовила обращение в Администрацию президента с просьбой не принимать этих документов, пишет TUT.by.

Члены ассоциации в письме указывают, что их сильно беспокоит намерение властей создать, «по сути, нового регулятора рынка алкогольной продукции, претендующего на получение полномочий по сути «убивать» магазин посредством прекращения действия лицензии на торговлю алкоголем». В обращении за подписью исполнительного директора Ассоциации Натальи Шаблинской указано, что на рынке почти нет магазинов, которые не продают алкоголь, потому что иначе они становятся убыточными.

Ритейлеры пишут, что за каждым магазином следит ряд ведомств: МАРТ, санитарно-эпидемиологическая служба, МЧС, МВД, Министерство по налогам и сборам, КГК, местные органы власти. Но, как отмечается в письмо, ни одно из них не может закрыть магазин без «очевидных, понятных и объяснимых причин».

Члены ассоциации отмечают, что если документы примут в нынешнем виде, то контроль над рынком получит орган, «который заинтересован в поддержании эффективной деятельности в первую очередь «своих», подчиненных ему субъектов хозяйствования». И любой конкурент «Белгоспищепрома», получив предписание о прекращении действия лицензии, попытается оспорить это в суде, но на время разбирательств «фактически парализован». Разумеется, это приведёт к серьёзным денежным потерям. «Открывается огромное поле для коррупции и недобросовестной конкуренции», − говорится в письме.


Авторы отмечают, что «Белгоспищепром» − акционер одного из предприятий и управляющий орган ещё нескольких предприятий, которые делают продукцию для продажи в магазинах конкурентов. «Налицо конфликт интересов, не имеющий аналогов в мире, открывающий дверь для многочисленных злоупотреблений и коррупции и по сути ставящий под сомнение принципы, заложенные в директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года №4», − указано в письме.

Что происходит

Сейчас готовится проект указа, который даст концерну «Белгоспищепром» огромные полномочия и рычаги для контроля алкогольного рынка. Например, он сможет выносить обязательные для исполнения предписания о прекращении работы лицензий на торговлю алкоголем. Сейчас из 58 производителей алкоголя только 13 непосредственно подчиняются концерну, остальн его решения не касаются. Торговым сетям и общепиту хотят запретить участвовать в уставных фондах производителей алкоголя. То есть им запретят создавать свою фирменную торговлю. А с 2020 года государство получит исключительное право на выпуск этилового спирта из пищевого сырья. Производить спирт смогут только госпредприятия − или частники с более чем 75% госдолей. Это вытеснит единственного частника-конкурента − Чашнинский завод пищевых продуктов. По сути, создаётся монополия. Как сообщают противники указа, с представителями бизнеса его не обсуждали.


 
 
Ссылка на источник 24
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История с «усилением монополии» алкогольного рынка продолжается.
 
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