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В ОАЭ тоже борются с тунеядцами
Жители Абу-Даби больше не смогут жить на пособие по безработице, подыскивая работу до бесконечности.
Как сообщает газета The National, безработные, получающие в качестве ежемесячного пособия от 6 тысяч дирхамов (1634 доллара США), должны будут согласиться на одну из предложенных службой занятости вакансий. В противном случае они просто лишатся финансовой поддержки
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Жители Абу-Даби больше не смогут жить на пособие по безработице, подыскивая работу до бесконечности.
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