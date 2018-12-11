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Посол Польши о визовых переговорах с ЕС: Всё упирается в число консулов при посольствах
Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом упираются в количество консулов при посольствах.
Об этом рассказал посол Польши в Беларуси Артур Михальски.
— Соглашение об упрощении визового режима, которое обе стороны считают важным инструментом, приведет к росту числа желающих получить визы, нам потребуется больше консулов, и мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы, — рассказал Артур Михальски.
Напомним,
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Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом упираются в количество консулов при посольствах.
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