Посол Польши о визовых переговорах с ЕС: Всё упирается в число консулов при посольствах

Об этом рассказал посол Польши в Беларуси Артур Михальски.













— Соглашение об упрощении визового режима, которое обе стороны считают важным инструментом, приведет к росту числа желающих получить визы, нам потребуется больше консулов, и мы думали, что в этом вопросе найдем понимание с белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы, — рассказал Артур Михальски.











