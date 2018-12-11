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Сын Гульнары Каримовой: Мама решила поддержать перемены в стране

12.12.2018 17:24 — Разное | Партизан  
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Внук Ислама Каримова, 25-летний Ислам Каримов, который живет в Великобритании, написал на своей странице в Instagram, что его мать, Гульнара Каримова, намерена вернуться к участию в общественной жизни.



«По инициативе нового руководства нашей страны реализуется много новых проектов, которые позволят Узбекистану создать прочную базу для лучшего будущего, поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране, как с финансовой стороны, так и с физической», - сказал Ислам Каримов.

28 июля 2017 года Управление по организованной преступности и противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан объявило на официальном сайте Генеральной прокуратуры, что «против Г. Каримовой возбуждено уголовное дело».

В документе Генеральной прокуратуры, который уже не был обнаружен на официальном сайте, указывалось, что Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы Ташкентским областным судом 21 августа 2015 года. 3 октября текущего года Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что "Гульнара Каримова отбывает наказание в Узбекистане".

На слушаниях в Стокгольме 4 сентября шведский прокурор Гуннар Стетлер предоставил факты, доказывающие, что на самым деле единоличным владельцем оффшорных компаний, открытых на знакомых Гульнары, как Гаянэ Авакян, Рустама Мадумарова, а также акций и других объектов, являлась сама Гульнара Каримова.

 
 
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Внук Ислама Каримова, 25-летний Ислам Каримов, который живет в Великобритании, написал на своей странице в Instagram, что его мать, Гульнара Каримова, намерена вернуться...
 
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