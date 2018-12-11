Грузчики в аэропорту Минск похитили 8 квадрокоптеров

По подозрению в совершении преступления задержаны два грузчика, возбуждено уголовное дело.





Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова. "В ходе следствия было установлено, что 28-летний и 43-летний грузчики транспортно-логистического центра Национального аэропорта Минск похитили восемь хранившихся там квадрокоптеров", — сообщилаофициальный представитель СК Юлия Гончарова.





По ее словам, они вывезли похищенные квадрокоптеры за территорию аэропорта и продали. Стоимость похищенного имущества — более 6 тысяч рублей.





Грузчики задержаны сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте, действия подозреваемых квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 205 ("Кража") Уголовного кодекса Беларуси.





По словам Гончаровой, следователями проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательств, изъято похищенное имущество. Расследование уголовного дела продолжается.



