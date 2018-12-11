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Убийство 2-летней девочки в Слуцке: прокурор просит 26 лет лишения свободы

12.12.2018 17:16 — Разное | Партизан  
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Минский областной суд 13 декабря огласит приговор по делу об убийстве с особой жестокостью 2-летней девочки в Слуцке.

Сегодня в суде прошли прения сторон, прокурор попросил признать сожителя матери убитой девочки виновным и назначить ему длительный срок наказания. Трагедия в Слуцке, когда медики обнаружили умирающую от побоев маленькую девочку, произошла в конце января 2018 года. Спасти ребенка не удалось. Следователи возбудили дело, были задержаны мать девочки и ее сожитель, который является кандидатом в мастера спорта по полноконтактному армейскому рукопашному бою.

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Для матери убитой девочки государственный обвинитель попросил два года лишения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Напомним, что мужчине предъявлены обвинения в убийстве заведомо малолетнего, покушении на убийство двух заведомо малолетних. Матери убитой девочки — по ч. 2 ст. 159 "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Беларуси.

Женщина признала вину полностью, ее сожитель — частично и попросил суд не назначать ему такой длительный срок. В своем последнем слове он заявил, что у него есть еще дети. Всего на двоих у обвиняемых было пятеро детей.


После окончания прений сторон и последнего слова обвиняемых суд удалился в совещательную комнату, приговор планируют огласить в четверг, 13 декабря.

Согласно предъявленному обвинению, 26-летний обвиняемый, реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату — не менее 50.

Мать, имея возможность сообщить в надлежащие учреждения о необходимости медицинской и иной помощи детям, а также своевременно пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала.


 
 
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Минский областной суд 13 декабря огласит приговор по делу об убийстве с особой жестокостью 2-летней девочки в Слуцке.
 
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