Убийство 2-летней девочки в Слуцке: прокурор просит 26 лет лишения свободы

Сегодня в суде прошли прения сторон, прокурор попросил признать сожителя матери убитой девочки виновным и назначить ему длительный срок наказания. Трагедия в Слуцке, когда медики обнаружили умирающую от побоев маленькую девочку, произошла в конце января 2018 года. Спасти ребенка не удалось. Следователи возбудили дело, были задержаны мать девочки и ее сожитель, который является кандидатом в мастера спорта по полноконтактному армейскому рукопашному бою.





Прокурор попросил суд приговорить обвиняемого к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Для матери убитой девочки государственный обвинитель попросил два года лишения свободы в исправительном учреждении открытого типа.





Напомним, что мужчине предъявлены обвинения в убийстве заведомо малолетнего, покушении на убийство двух заведомо малолетних. Матери убитой девочки — по ч. 2 ст. 159 "Оставление в опасности" Уголовного кодекса Беларуси.





Женщина признала вину полностью, ее сожитель — частично и попросил суд не назначать ему такой длительный срок. В своем последнем слове он заявил, что у него есть еще дети. Всего на двоих у обвиняемых было пятеро детей.









После окончания прений сторон и последнего слова обвиняемых суд удалился в совещательную комнату, приговор планируют огласить в четверг, 13 декабря.





Согласно предъявленному обвинению, 26-летний обвиняемый, реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату — не менее 50.





Мать, имея возможность сообщить в надлежащие учреждения о необходимости медицинской и иной помощи детям, а также своевременно пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала.



