Белорусской ассоциации журналистов , что в воскресенье получил по почте протокол из милиции и повестку в суд Партизанского района на 16:30 13 декабря. Он рассказал сайту, что в воскресенье получил по почте протокол из милиции и повестку в суд Партизанского района на 16:30 13 декабря.









Павел Шеремет вручает Геннадию Барбаричу премию имени Дмитрия Завадского за 2007 год





— Со мной из милиции никто даже не разговаривал. Протокол составили заочно за материал, который касается «дела БелТА». В протоколе указано, что я находился возле здания Следственного комитета в Минске , брал интервью у главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной и готовил материал для «Радио Рация», — рассказал Барбарич.





Геннадий Барбарич – известный белорусский журналист. Ранее работал в информационной компании БелаПАН, газете «Беларусы и рынок», является лауреатом премии имени Дмитрия Завадского.





Привлечение журналистов к ответственности за сотрудничество с зарубежными СМИ стало настоящим бичом последних лет. Только в этом году более 100 раз белорусских журналистов штрафовали на большие суммы за сотрудничество с телеканалом «Белсат» и «Белорусским Радио Рация».









Белорусская ассоциация журналистов заявляет о незаконности привлечения журналистов к ответственности по ст. 22.9 КоАП.





Однако ни многократные обжалования, ни кампании солидарности, ни привлечение международной общественности не могут остановить преследование коллег. Данная проблема была одной из тем встречи председателя БАЖ Андрея Бастунца с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, прошедшей в Вене 10 декабря.