СМИ: КГБ задержал, а затем отпустил владельца «БелАсептики»

6 декабря сотрудники КГБ Беларуси задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова по подозрению в даче взяток по «делу врачей» за решение вопросов о приобретении препаратов компании. Через три дня его отпустили на свободу после перечисления КГБ 1 млн долларов за восполнение нанесенного ущерба.

TUT.by со ссылкой на свои источники. По данным издания, 10 декабря «БелАсептика» перевела на счет 1 млн долларов. Бенефициар — КГБ. Об этом сообщаетсо ссылкой на свои источники. По данным издания, 10 декабря «БелАсептика» перевела на счет 1 млн долларов. Бенефициар — КГБ.

И пресс-служба КГБ, и сам бизнесмен эту ситуацию не комментируют.

