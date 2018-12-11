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СМИ: КГБ задержал, а затем отпустил владельца «БелАсептики»
6 декабря сотрудники КГБ Беларуси задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова по подозрению в даче взяток по «делу врачей» за решение вопросов о приобретении препаратов компании. Через три дня его отпустили на свободу после перечисления КГБ 1 млн долларов за восполнение нанесенного ущерба.
Об этом сообщает
И пресс-служба КГБ, и сам бизнесмен эту ситуацию не комментируют.
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6 декабря сотрудники КГБ Беларуси задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова по подозрению в даче взяток по «делу врачей» за решение...
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