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СМИ: КГБ задержал, а затем отпустил владельца «БелАсептики»

12.12.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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6 декабря сотрудники КГБ Беларуси задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова по подозрению в даче взяток по «делу врачей» за решение вопросов о приобретении препаратов компании. Через три дня его отпустили на свободу после перечисления КГБ 1 млн долларов за восполнение нанесенного ущерба.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на свои источники. По данным издания, 10 декабря «БелАсептика» перевела на счет 1 млн долларов. Бенефициар — КГБ.

И пресс-служба КГБ, и сам бизнесмен эту ситуацию не комментируют.

 
 
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6 декабря сотрудники КГБ Беларуси задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова по подозрению в даче взяток по «делу врачей» за решение...
 
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Полымя
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Светлы шлях
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