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В Гомеле с седьмого этажа упала девочка-подросток: она выжила
В Гомеле 13-летняя девочка выпала из окна, расположенном на седьмом этаже жилого дома по улице Ефремова в микрорайоне «Гомсельмаш». Несмотря на падение, школьница выжила, и ее живую, увезла скорая.
По состоянию на 11 декабря пострадавшая находилась в реанимации, а 12-го ее перевели в обычное отделение, сообщают "
Неизвестно, был ли произошедшее несчастным случаем или попыткой суицида.
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В Гомеле 13-летняя девочка выпала из окна, расположенном на седьмом этаже жилого дома по улице Ефремова в микрорайоне «Гомсельмаш». Несмотря на падение, школьница...
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