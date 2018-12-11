В России могут заблокировать Google









"Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка", - сказал В.Субботин.





Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон "Об информации". "У нас вся интернет-отрасль регулируется этим законом", - уточнил В.Субботин.





"Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал", - пояснил замглавы ведомства.





При этом он подчеркнул, что надеется, что до таких радикальных мер не дойдет, и компания придет к конструктивному сотрудничеству.





Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Google была оштрафована за неисполнение российского законодательства. У компании есть 10 дней на то, чтобы обжаловать решение регулятора.









25 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что регулятор по итогам проверки зафиксировал факт неисполнения компанией Googleранее отосланного ей требования о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации). За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.





14 ноября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин провёл переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни, который должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.





26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи.





Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сен бря. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомадзора, тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".





"По состоянию на конец октября все операторы вышеперечисленных поисковых систем, кроме сервиса Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки", - отметили в Роскомнадзоре.



