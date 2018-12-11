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ВТА увеличила срок действия защищенного рейтинга после беременности до трех лет
Женская теннисная ассоциация опубликовала перечень изменений своих правил к новому сезону. Среди них:
— количество турниров, которые теннисистка может сыграть по защищенному рейтингу (SR), увеличено с восьми до 12;
— срок действия SR после беременности увеличен до трех лет с момента рождения ребенка. При усыновлении или суррогатном материнстве он составит два года с последнего турнира теннисистки;
— теннисистка сможет сеяться по SR на восьми первых турнирах после возвращения; на последующих, если SR позволяет, она гарантированно в первом круге не сыграет с сеяной соперницей;
— при отказе от участия в турнире между началом квалификации и первым матчем основы теннисистка полностью получает призовые за первый круг. Лаки-лузер в этом случае при проигрыше в первом круге получает призовые за финал квалификации, дальше — за круг, до которого дойдет, за вычетом денег, ушедших снявшейся участнице;
леггинсы и компрессионные шорты длиной до середины бедра можно надевать на матчи как с юбкой/платьем, так и без.
В сезоне-2018 вопросы о посеве теннисисток после декрета и допустимости леггинсов на матчах обсуждались в связи с возвращением после рождения дочери Серены Уильямс и ее нарядом на "Ролан Гаррос".
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Женская теннисная ассоциация опубликовала перечень изменений своих правил к новому сезону. Среди них:
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