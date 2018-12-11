|
Из Минска до Казани теперь можно доехать на прямом поезде
Поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги отправится в первую поездку вечером 12 декабря, сообщили корреспонденту агентства
Состав будет курсировать круглый год раз в неделю. Из белорусской столицы он будет уезжать по средам в 21:55 и прибывать в Казань по пятницам в 17:53. В обратном направлении с 15 декабря будет покидать столицу Татарстана по субботам в 7:43 и приезжать в Минск по понедельникам в 5:13.
В составе есть беспересадочные вагоны Гомель — Казань и Брест — Казань, что позволит связать с российскими регионами белорусские города Гомель, Могилев, Оршу, Брест, Барановичи.
В БЖД обращают внимание и на расписание, предусматривающее удобную пересадку из районных и областных центров Минской, Гродненской областей (Гродно, Мостов, Лиды, Молодечно) на станции Минск-Пассажирский и Витебской области — на станции Орша-Центральная.
Поезд проследует через туристические и административные центры России: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань, Ульяновск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги отправится в первую поездку вечером 12 декабря, сообщили корреспонденту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)