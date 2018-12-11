Из Минска до Казани теперь можно доехать на прямом поезде

Состав будет курсировать круглый год раз в неделю. Из белорусской столицы он будет уезжать по средам в 21:55 и прибывать в Казань по пятницам в 17:53. В обратном направлении с 15 декабря будет покидать столицу Татарстана по субботам в 7:43 и приезжать в Минск по понедельникам в 5:13.





В составе есть беспересадочные вагоны Гомель — Казань и Брест — Казань, что позволит связать с российскими регионами белорусские города Гомель, Могилев, Оршу, Брест, Барановичи.





В БЖД обращают внимание и на расписание, предусматривающее удобную пересадку из районных и областных центров Минской, Гродненской областей (Гродно, Мостов, Лиды, Молодечно) на станции Минск-Пассажирский и Витебской области — на станции Орша-Центральная.





Поезд проследует через туристические и административные центры России: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань, Ульяновск.