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Из Минска до Казани теперь можно доехать на прямом поезде

12.12.2018 16:54 — Разное | Партизан  
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Поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги отправится в первую поездку вечером 12 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Состав будет курсировать круглый год раз в неделю. Из белорусской столицы он будет уезжать по средам в 21:55 и прибывать в Казань по пятницам в 17:53. В обратном направлении с 15 декабря будет покидать столицу Татарстана по субботам в 7:43 и приезжать в Минск по понедельникам в 5:13.

В составе есть беспересадочные вагоны Гомель — Казань и Брест — Казань, что позволит связать с российскими регионами белорусские города Гомель, Могилев, Оршу, Брест, Барановичи.

В БЖД обращают внимание и на расписание, предусматривающее удобную пересадку из районных и областных центров Минской, Гродненской областей (Гродно, Мостов, Лиды, Молодечно) на станции Минск-Пассажирский и Витебской области — на станции Орша-Центральная.

Поезд проследует через туристические и административные центры России: Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань, Ульяновск.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги отправится в первую поездку вечером 12 декабря, сообщили корреспонденту...
 
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