

Авиакомпания «Белавиа» представила воздушное судно в ливрее World of Tanks

Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Фигура на фюзеляже образована яркими элементами камуфляжа в фирменных цветах World of Tanks и напоминает силуэт танка. В центре композиции — зубр как один из главных символов Беларуси. Основная идея брендированной ливреи – показать, что игра, известная во всем мире, – родом из Беларуси. В отличие от предыдущего брендирования, где изменения коснулись только фюзеляжа, в новом «танколете» много внимания было уделено оформлению интерьера. Это будет первый в мире авиалайнер, полностью брендированный компьютерной игрой.

«Зубр - большое, мощное, благородное создание. Можно сказать, что это танк в мире животных, — говорит глава оперирования Wargaming в регионе СНГ Андрей Муравьев. — World of Tanks уже восемь лет продвигают страну во всех регионах планеты, перенимая эстафету у этого могучего зверя, и сочетание двух образов — это лучший способ связать страну и продукт, который популяризирует ее во всем мире. Мы гордимся тем, что World of Tanks родом из Беларуси. Мы хотим показать, что у нас превосходная страна и прекрасные люди, и мы ждем в гости всех желающих!».

В салоне воссоздана атмосфера World of Tanks: звуковое сопровождение будет уникальным с использованием внутриигровых терминов, а множество элементов интерьера — от шторки между классами до откидных столиков — оформлены в духе игры.