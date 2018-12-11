Ежегодно Беларусь производит товары для IKEA на 80 млн евро



Шведский концерн IKEA заказывает продукцию для своих магазинов в 50 странах мира, в том числе Беларуси. Об этом рассказала менеджер по закупкам и логистике в странах Центральной Европы концерна Катажина Вархал.

Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру. По словам Катажины Вархал, один из основных принципов работы концерна - долгосрочное сотрудничество. "У нас свыше 1 тыс. поставщиков товаров, а средняя продолжительность сотрудничества - около 11 лет, - рассказала она. - Концерн давно и эффективно взаимодействует с различными белорусскими компаниями, а в Минске около 20 лет работает представительство IKEA.

Менеджер по развитию сети глобальных закупок концерна IKEA Хенрик Гуннерлинг отметил, что ежегодно Беларусь производит товары для фирмы на 80 млн евро. По его словам, специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции, а затем объединяют усилия с поставщиками сырья и производителями продукции.

Вопросы расширения использования белорусских возможностей для данного шведского концерна рассматриваются на двухдневном мероприятии, которое началось 12 декабря в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". На встрече собрались представители 30 компаний из разных стран мира, в том числе Беларуси.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика, IKEA представила свою оценку инвестиционного потенциала республики. Представители шведского концерна считают, что Беларусь располагает многими привлекательными возможностями, в числе которых стабильность, поддержание порядка в стране, открытость для инвестиций, наличие высокопрофессиональных кадров.