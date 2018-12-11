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МАРТ приказал ритейлерам установить единую надбавку на крепкий алкоголь. Объясняем, что это значит

12.12.2018 18:12 — Разное | KYKY  
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Министерство антимонопольного регулирования отдельным письмом объяснило своё постановление №80 от 19 октября. Суть в том, что с 17 декабря все субъекты розничной торговли должны ставить единую надбавку на алкоголь крепче 28%. Александр Назаров, главный маркетолог «Белвингрупп», объяснил, к чему это приведёт и зачем вообще это надо.

Что изменится 17 декабря

«Любой ритейлер, любой субъект торговли с 17 декабря будет устанавливать единую торговую надбавку на алкоголь крепче 28% в каждом магазине. Причём в разных магазинах одной сети цены могут быть разные. Но цель в том, чтобы в одном магазине была одна надбавка на крепкий алкоголь». Согласно постановлению МАРТ, размер надбавки каждый решает для себя сам, единственное требование государства заключается в том, чтобы она была одинаковой для всего крепкого алкоголя в магазине.

Как было раньше

Александр объясняет, что раньше ритейлеры ставили любую надбавку на алкоголь, то есть она могла отличаться в рамках единой категории товара (алкоголя крепче 28%). Зависела она от договорённостей ритейлера с поставщиками, по собственным расчётам и пожеланиям.

Что будет с ценой на алкоголь

«Пока сложно сказать, к чему всё это приведёт, потому что игроки рынка собираются вести себя по-разному. Скорее всего, конечный потребитель практически не почувствует нововведения. Основные риски, угрозы или негативные последствия лягут на плечи ритейлера, импортёра или дистрибьютора», − говорит Александр. 

KYKY: А они не попробуют переложить их на потребителя?

Александр: Потребитель будет выбирать товар по цене, поэтому все игроки нацелены на то, чтобы не потерять продажи, и сделают всё возможное, чтобы сохранить нынешние цены. Честно говоря, все ритейлеры, импортёры и дистрибьюторы очень ждут 17 декабря, потому что всем очень интересно, что же случится на полках. Но моё предположение таково, что до конца года никто ничего не почувствует, для этого нет предпосылок. 

Тогда в чём смысл нововведения

А суть − в «государственных игроках», которые, по словам Александра, недовольны тем, что надбавки на госпродукты и продукцию госпредприятий выше, чем у частников. «Есть пожелание уровнять. Это такой весьма неглубокий взгляд на ситуацию. Частные компании вынуждены платить за то, чтобы наценка на их товары была ниже», − говорит Александр. Он говорит, что на любом рынке выигрывает та компания, у которой лучшее предложение (что очевидно). А предложение зависит в том числе от цены, скидок, маркетинговых кампаний и прочих условий. «Это сложный путь, но те, кто его проходит правильно, добиваются успеха на рынке. Есть некая другая позиция органов − и все игроки рынка вынуждены с ней мириться», − заключает Назаров.

Читайте по теме: Ритейлеры просят президента не создавать монополию на рынке алкоголя

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования отдельным письмом объяснило своё постановление №80 от 19 октября. Суть в том, что с 17 декабря все субъекты розничной...
 
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