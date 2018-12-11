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В Нацаэропорту грузчики украли восемь квадрокоптеров на $3000

12.12.2018 17:10 — Разное | KYKY  
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В Национальном аэропорту два грузчика украли восемь квадрокоптеров, принадлежащих юрлицу. Конечно, их уже нашли, а Следственный комитет завёл уголовное дело по части третьей стати 205 (Кража), сообщает пресс-служба ведомства. 

По данным следствия, 28-летний и 43-летний грузчики Нацаэропорта ещё 21 ноября украли восемь квадрокоптеров. Они принадлежали не аэропорту, а какому-то юрлицу. Мужчины эти дроны (но не все) потом продали. Суммарно украденное имущество оценивается в сумму больше шести тысяч рублей. 

Мужчин задержали на воздушном транспорте (мы сами не понимаем, как это произошло, не спрашивайте). Имущество изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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В Национальном аэропорту два грузчика украли восемь квадрокоптеров, принадлежащих юрлицу. Конечно, их уже нашли, а Следственный комитет завёл уголовное дело по...
 
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