В Нацаэропорту грузчики украли восемь квадрокоптеров на $3000

В Национальном аэропорту два грузчика украли восемь квадрокоптеров, принадлежащих юрлицу. Конечно, их уже нашли, а Следственный комитет завёл уголовное дело по части третьей стати 205 (Кража), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 28-летний и 43-летний грузчики Нацаэропорта ещё 21 ноября украли восемь квадрокоптеров. Они принадлежали не аэропорту, а какому-то юрлицу. Мужчины эти дроны (но не все) потом продали. Суммарно украденное имущество оценивается в сумму больше шести тысяч рублей.

Мужчин задержали на воздушном транспорте (мы сами не понимаем, как это произошло, не спрашивайте). Имущество изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.