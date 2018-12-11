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Нашли друг друга. Названы самые стильные пары 2018 года

12.12.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Нашли друг друга. Названы самые стильные пары 2018 года

фото: bazaar.ru

По отдельности они выглядят прекрасно, а вместе – еще лучше.

Harper’s Bazaar назвал самые стильные пары уходящего года.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Если дело касается модной битвы, то Виктория и Дэвид Бекхэм — настоящие старожилы этого дела. Из года в год пара не перестает удивлять своими стильными выходами. И тут заслуга не только fashion-иконы Виктории: у Дэвида оказался очень неплохой вкус, под стать супруге.



Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Еще одни завсегдатаи модных хроник Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли продолжают радовать поклонников своими casual-выходами. Роузи неизменно в любимых объемных пальто и женственных нарядах, а Джейсон — в водолазках и костюмах с иголочки.


Джордж и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни не только образец семейной идиллии, но еще и главные модники. В 2018 году самыми запоминающимися образами стали желтое платье Амаль и серый костюм Джорджа на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, а также потрясающие наряды на Met Gala.


Меган Маркл и принц Гарри

Кстати, о Меган и Гарри. Всегда идеально подобранные костюмы принца и платья Маркл, которые разлетаются из магазинов быстрее дропов Yeezy, сделали из герцога и герцогини новых модных икон. Но самый запоминающийся наряд — свадебное платье Stella McCartney Меган, которое еще долго будет висеть в мудбордах у будущих невест.


Венсан Кассель и Тина Кунаки

Эта пара была на слуху весь год. Только ленивый не высказал свое восхищение влюбленными, а свадьба знаменитостей широко обсуждалась как в СМИ, так и просто между собой. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Венсан и Тина идеально друг другу подходят. А их совместные выходы в свет это каждый раз подтверждают.


Бейонсе и Джей-Зи

Бейонсе и Джей-Зи в 2018-м вновь подтвердили звание одной из самых стильных пар Голливуда. Во‑первых, знаменитости часто делились совместными снимками в социальных сетях с необычными образами. Во‑вторых, они посетили несколько светских мероприятий, для которых подобрали шикарные наряды. В-третьих, костюмы для тура On the Run II требуют отдельной модной выставки.


Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли не могли не оказаться в этом списке хотя бы потому, что Блейк — главная it-girl современности, а Райан не может подвести жену и всегда выбирает только безупречно сидящие костюмы.


Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп

Забегая немного вперед, даем предсказания на 2019-й: Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп станут главной голливудской парой следующего года. Влюбленные еще ни разу не появлялись вместе на светских мероприятиях, да и свои отношения официально не подтверждали, но, зная fashion-историю обоих, не нужно быть гением, чтобы заявить, что они — одни из самых стильных молодых звезд 2018 года. Вместе или порознь.


 
 
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