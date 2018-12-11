Названа настоящая древнейшая профессия

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Их называют по-разному — знахари, пророки, шаманы. Однако люди, которые используют транс для общения со сверхъестественным силами и воздействуют на реальный мир, есть в любой культуре в любую эпоху. Почему? Исследователь из Гарварда Манвир Сингх собрал комментарии от исследователей в разных областях, чтобы объяснить это явление.По мнению ученого, шаманизм развивается из-за веры в то, что неопределенность можно контролировать. Иногда шаманы утверждают, что способны вызвать дождь, приманить животных, вылечить болезни, изгнать злых духов или предсказать судьбу. Способы могут различаться: одни говорят с феями, другие видят признаки ведьм, в третьих «вселяется» бог.Все они впадают в особый транс — то есть проявляют нетипичное для человека поведение. По мнению Сингха, шаманам верят именно поэтому. Людям кажется, что шаман буквально превращается в нечто большее и способен взаимодействовать со сверхъестественными силами. В разных обществах шаманы утверждают, что получают новые глаза, меняют скелет или оказываются съедены и воскрешены.Сингх считает, что именно этот процесс трансформации помогает объяснить, как шаманы стали первой профессиональной группой в человеческом обществе.Это не похоже на обычное разделение на специальности. Кто-то может хорошо мастерить лодки или луки, однако обычно никто не мешает новичку изготовить свою лодку или лук. А вот чтобы стать шаманом, нужно пройти обряд трансформации. Их профессиональная группа строго защищена, и попасть в нее может не каждый.пишет автор работы.