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Названа настоящая древнейшая профессия

12.12.2018 17:49 — Разное | UDF  
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Изображение: Manvir Singh / harvard.edu
Шаманы — самая древняя и универсальная профессия, которая в том или ином виде появляется почти в любом обществе. Научная работа об этом опубликована в журнале Behavioral and Brain Sciences, кратко об этом явлении сообщает сайт Гарвардского университета.

Их называют по-разному — знахари, пророки, шаманы. Однако люди, которые используют транс для общения со сверхъестественным силами и воздействуют на реальный мир, есть в любой культуре в любую эпоху. Почему? Исследователь из Гарварда Манвир Сингх собрал комментарии от исследователей в разных областях, чтобы объяснить это явление.

По мнению ученого, шаманизм развивается из-за веры в то, что неопределенность можно контролировать. Иногда шаманы утверждают, что способны вызвать дождь, приманить животных, вылечить болезни, изгнать злых духов или предсказать судьбу. Способы могут различаться: одни говорят с феями, другие видят признаки ведьм, в третьих «вселяется» бог.

Все они впадают в особый транс — то есть проявляют нетипичное для человека поведение. По мнению Сингха, шаманам верят именно поэтому. Людям кажется, что шаман буквально превращается в нечто большее и способен взаимодействовать со сверхъестественными силами. В разных обществах шаманы утверждают, что получают новые глаза, меняют скелет или оказываются съедены и воскрешены.

Сингх считает, что именно этот процесс трансформации помогает объяснить, как шаманы стали первой профессиональной группой в человеческом обществе.

Это не похоже на обычное разделение на специальности. Кто-то может хорошо мастерить лодки или луки, однако обычно никто не мешает новичку изготовить свою лодку или лук. А вот чтобы стать шаманом, нужно пройти обряд трансформации. Их профессиональная группа строго защищена, и попасть в нее может не каждый.

«Шаманизм — это только одна из бесчисленных культурных практик, которые появляются практически повсеместно, но при этом имеют очень необычные черты, — пишет автор работы. — Это одна из самых фундаментальных загадок антропологии. Учитывая, как много мы уже знаем о человеческой психологии и обществе, сейчас самое интересное время, чтобы выяснить, почему человеческие коллективы повсюду так похожи друг на друга».

 
 
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Шаманы — самая древняя и универсальная профессия, которая в том или ином виде появляется почти в любом обществе.
 
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