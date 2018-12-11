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В Новогрудском районе парень до смерти забил своего старого обидчика
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Некоторое время назад между парнем 1999 года рождений и мужчиной 1987 года рождения произошёл конфликт, во время которого молодому человеку сломали нос. Простить своего обидчика он не смог и 9 декабря пришёл к нему выяснить отношения, захватив с собой ещё двух друзей. Однако конструктивного разговора не получилось, и парень начал наносить мужчине удары руками и ногами по телу. Успокоившись, разошлись по домам, но потерпевший почувствовал себя плохо и вызвал скорую. По дороге в больницу врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.
Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения. О возможном криминальном характере травм медики сообщили в милицию, где выяснили обстоятельства случившегося. Подозреваемого молодого человека задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшего смерть», рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
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Застарелый конфликт в Новогрудском районе закончился смертью одного из участников.
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