ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАБР начал переговоры о расчетах в нацвалютах через его систему с нацбанками ЕАЭС, у ЦБ РФ возникли вопросы

12.12.2018 17:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения операций в нацвалютах, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, статс-секретарь банка Андрей Крайний.

"Банк ведет диалог с национальными банками стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией по масштабированию расчетно-клиринговой системы ЕАБР, ее активному задействованию в процессах дедолларизации", - сказал А.Крайний.

Он отметил, что эта система позволит проводить операции в нацвалютах, минуя SWIFT и конвертацию средств через доллары США.

По его словам, уже сформирована необходимая для трансграничных платежей инфраструктура. ЕАБР подключен к национальным платежным системам стран-участников банка, открыты корсчета в нацбанках, идет процесс открытия счетов в коммерческих кредитных организациях. А.Крайний отметил, что присутствие банка на валютных биржах России, Казахстана, Армении и Беларуси позволяет конвертировать валюты в режиме реального времени.

Российский регулятор изучил предложение ЕАБР по расширению использования его расчетно-клиринговой системы в операциях с нацвалютами. В целом ЦБ РФ это предложение поддержал, но считает, что его нужно дополнительно проработать, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с заключением Банка России на предложение ЕАБР.

Российский ЦБ обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов, связанных с курсом и скоростью конвертации средств, с управлением валютным риском и источниками его финансирования. Кроме того, Банк России хотел бы получить обоснование преимущества курсов банка и скорости проведения им операций по сравнению с другими участниками рынка. ЦБ также волнует вопрос обеспечения целостности и достоверности информации и покрытия убытков в случае нарушения этих условий.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Беларуси, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения...
 
Новости дня
Новости разные
 
13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам завершил карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика