ЕАБР начал переговоры о расчетах в нацвалютах через его систему с нацбанками ЕАЭС, у ЦБ РФ возникли вопросы

Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения операций в нацвалютах, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, статс-секретарь банка Андрей Крайний.

"Банк ведет диалог с национальными банками стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией по масштабированию расчетно-клиринговой системы ЕАБР, ее активному задействованию в процессах дедолларизации", - сказал А.Крайний.

Он отметил, что эта система позволит проводить операции в нацвалютах, минуя SWIFT и конвертацию средств через доллары США.

По его словам, уже сформирована необходимая для трансграничных платежей инфраструктура. ЕАБР подключен к национальным платежным системам стран-участников банка, открыты корсчета в нацбанках, идет процесс открытия счетов в коммерческих кредитных организациях. А.Крайний отметил, что присутствие банка на валютных биржах России, Казахстана, Армении и Беларуси позволяет конвертировать валюты в режиме реального времени.

Российский регулятор изучил предложение ЕАБР по расширению использования его расчетно-клиринговой системы в операциях с нацвалютами. В целом ЦБ РФ это предложение поддержал, но считает, что его нужно дополнительно проработать, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с заключением Банка России на предложение ЕАБР.

Российский ЦБ обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов, связанных с курсом и скоростью конвертации средств, с управлением валютным риском и источниками его финансирования. Кроме того, Банк России хотел бы получить обоснование преимущества курсов банка и скорости проведения им операций по сравнению с другими участниками рынка. ЦБ также волнует вопрос обеспечения целостности и достоверности информации и покрытия убытков в случае нарушения этих условий.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Беларуси, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.